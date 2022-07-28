Одним недопалком спалив 10 квартир: у Києві горе-курець піде під суд

Житель Києва вийшов покурити на балкон, але через недотримання правил пожежної безпеки спалив 10 квартир у багатоповерховому будинку, інформує Апостроф .

Про це повідомила прес-служба столичної міської прокуратури.

У неділю, 24 липня, мешканець квартири, що розташована на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку у Дніпровському районі Києва, вийшов покурити на балкон. Після куріння він кинув недопалок на підлогу поряд із текстильними матеріалами.

Чоловік пішов спати, не підозрюючи, що недопалок непогашений. На балконі почалася пожежа - вона швидко поширилася на верхні поверхи та призвела до займання 10 квартир у будинку. Мешканка однієї з них, рятуючись від полум'я, вистрибнула з вікна 3 поверхи та отримала тяжкі тілесні ушкодження.

Сума матеріальних збитків, завданих мешканцям будинку, становила близько 1,5 млн. гривень. Наразі горе-курцеві загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років.