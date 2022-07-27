Jerry Heil розповіла про настрої європейців, які чують про те, що відбувається в Україні: "На жаль..."

Jerry Heil

Зокрема, зараз Jerry Heil знаходиться в Амстердамі.

З початку війни співачка та автор пісень Jerry Heil їздить Європою, дає концерти та збирає гроші на допомогу Україні. В інтерв'ю "КП в Україні" вона розповіла про життя у Європі. Зокрема, зараз вона знаходиться в Амстердамі.

Jerry Heil

"Де живу? Сьогодні, наприклад, у нового знайомого в Амстердамі. Завтра буду в готелі. Післязавтра ще десь. І ось так уже чотири місяці. А як інакше?", - пояснила Jerry Heil .

На жаль, співачка підтверджує, що увага до війни в Україні трохи згасає. Вона пам'ятає, що у перші дні, коли відвідала Німеччину, продавець рюкзаків був у дуже емоційному стані – ладен був зібрати речі та їхати в Україну, щоб допомогти. Нині такого немає – можна лише побачити співчутливі погляди.

"Все стихло, є таке. Якщо говориш про Україну – бачиш співчуття, але це вже давно не різка реакція. На жаль, це природний процес звикання, і це ніяк не говорить про людей, що вони погані. Психіка адаптується. Тому нам потрібно просто вигадувати щось нове та креативити", - зазначила артистка.


Александра Павленко, politeka.net





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