Руслана Писанка не афішувала свою хворобу: чоловік розповів про її останні дні

Чоловік Руслани Писанки Ігор Ісаков розповів, як минули останні дні популярної актриси і телеведучої. Як відомо, невдовзі після початку війни вона залишила Україну та знайшла собі притулок у Німеччині. Там, на чужині, Руслана Писанка померла 19 липня.

Рятуючись втечею з України, вона ще не знала про свою хворобу. І лише там, у Німеччині, їй поставили страшний діагноз. Там вона проходила лікування у клініці, відчайдушно борючись зі своєю хворобою. Але, на жаль, онкологія виявилася сильнішою.

Про останні дні, проведені з коханою жінкою, розповів її чоловік Ігор Ісаков, який вийшов на зв'язок із студією "Сніданок з 1+1" із Німеччини.

Вони зупинилися у німецькому місті Кайзерлаутерн. Там Руслана лікувалася і там перебувала до останнього моменту свого життя. Зірка, яка завжди в очах оточення була згустком енергії та оптимізму, не хотіла показувати себе нікому хворою та недоглянутою. Тому й не афішувала свою хворобу, каже Ігор. Щоразу перед виходом на вулицю вона ретельно камуфлювала свій стан.

“Вона готувалася до цього, щоб ніхто навіть не здогадався, що з нею щось не так. Розумів, що вона вся напружена така, як камінь, але вона посміхалася і ми йшли», – поділився її чоловік.

Він також із вдячністю розповів про сім'ю, яка дала притулок їм у Німеччині. Каже, що Руслана завжди була людиною-магнітом для добрих і чуйних людей, бо й сама була такою. І тут також знайшлися люди, які взяли їх у свій будинок, не відвернулися від Руслани та її чоловіка в страшний період її хвороби, і оточили подружжя турботою й теплом.

"Нам неймовірно пощастило, що в Німеччині з'явилися такі друзі, які нас одразу пустили до себе в сім'ю. Це був будинок. І так вийшло, що вони їхали у відпустку і десь за п'ять днів до того, як Руся пішла, підійшов чоловік і сказав: "Візьміть ключі від дому і живіть у нас стільки, скільки треба". Я забрав Русю після крапельниці. Була шоста хімія, я забрав її і відразу привіз додому. Я безмежно вдячний цій родині, що дали відчути Русі останні дні себе як удома", - зі сльозами на очах розповів удівець.

Нагадаємо, актриса Ольга Сумська розповіла, як іще за кілька тижнів до смерті спілкувалася з Русланою у Вайбері. Та повідомляла їй про свою реабілітацію (ще будучи в Україні Руслана зламала ногу) і написала, що мріє "і в житті, і на сцені бігати з колишньою спритністю".