У бою з російськими окупантами на Донеччині загинув український тренер з плавання

Україна продовжує втрачати своїх героїв.

У бою з російськими окупантами на Донеччині загинув український тренер з плавання
Володимир був командиром взводу
© Фото из соцсетей

Молодший лейтенант ЗСУ, колишній плавець та тренер Володимир Ульяницький загинув у бою з російськими окупантами на Донеччині, повідомляє у своєму Facebook Федерація плавання Миколаївської області.

"17 липня у Донецькій області, захищаючи державний суверенітет та територіальну цілісність України, під час обстрілу ворожим танком загинув 27-річний командир взводу та молодший лейтенант Ульяницький Володимир Олександрович", - йдеться у повідомленні.

Володимир Ульяницький був тренером з плавання у СК "Зоря". До цього він неодноразово ставав призером чемпіонатів Миколаївської області, був учасником чемпіонатів України у складі збірної своєї області.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Рідне місто спортсмена Миколаїв весь період війни перебуває під обстрілами окупантів, а снаряди потрапляють до житлових будинків.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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