Улюблениця Вакарчука Соловій у прозорій сукні не залишила байдужих: вражаючі кадри

Улюблениця Святослава Вакарчука Христина Соловій, учасниця "Голосу країни", вразила виглядом у прозорій сукні.

Як пише Politeka.net, Христина Соловій – відома українська співачка, яка прославилася завдяки участі у проекті "Голос країни". Там дівчина пішла у команду до Святослава Вакарчука, який після проекту почав продюсувати молодий талант. Тепер за знаменитістю стежать десятки тисяч українців в Інстаграм, де Христина радує своїм талантом та особистими кадрами.

А цього разу Соловій вирішила показати, як виступала на сцені у прозорій сукні. Христина вражала рухами в міні та виконувала пісню. Кадри вийшли дуже чарівними.

"Ну, ибо Чорноморчик...", - написала Соловий.

Варто зазначити, що Христина, як і інші зірки, підтримує українців у боротьбі з російськими окупаційними військами, висвітлюючи війну у своєму блозі.

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