Київ хочуть перетворити на "великий виноградник": до мешканців звернулися з цікавим закликом

Влада столиці України закликала киян закликати висаджувати виноград на будинках в рамках ініціативи вертикального озеленення.

Про це повідомив Telegram-канал " Kyiv LIVE".

В управлінні з екології та природних ресурсів КМДА оголосили про запуск еко-ініціативи для збільшення площі зелених насаджень у Києві – йдеться про вертикальне озеленення. Проект #МістоЖивихСтін передбачає висадку на будинках міста винограду.

Зазначається, що вертикальне озеленення сприяє покращенню якості повітря, створює ефект охолодження як зовні, так і всередині приміщення, допомагає поглинати дощову воду, розвантажувати каналізацію та зменшувати шум.


Євген Устименко, Апостроф





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