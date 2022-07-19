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2022-07-19
"Божа кара, не інакше": в Росії палає сильна пожежа, полум'я виривається з-під дахів
Сильна пожежа спалахнула у східному місті Росії.
Як повідомляють ЗМІ, горить складський комплекс горить у Анадирі (Чукотка). На опублікованих кадрах можна побачити, що над приміщеннями здіймається густий стовп чорного диму, а з-під дахів вириваються язики полум'я.
Відомо, що всіх людей було евакуйовано, про постраждалих не повідомляється.
«Як не потоп, так сарана. Але найчастіше пожежі, звісно. Божа кара, не інакше», - коментують у Мережі кадри пожежі.
За словами місцевих чиновників, знищити сарану повністю неможливо, бо осередок знаходиться на грядах у плавневій зоні, де обробку заборонено. Через пересихання річок площа ділянок, де сарана почувається комфортно, збільшується, і личинки комахи тепер відкладають там, де це було неможливо.
Катерина Петренко, politeka.net