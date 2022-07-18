Дженніфер Лопес таємно вийшла заміж за Бена Аффлека у Лас-Вегасі

52-річна американська співачка та актриса Дженніфер Лопес стала заміжньою жінкою. Вона таємно зіграла весілля зі своїм давнім коханим і колегою – 49-річним Беном Аффлеком.

Дженніфер Лопес нарешті стала дружиною свого обранця, роман із яким закрутила двадцять років тому. Стало відомо, що весілля пари відбулося у суботу, 16 липня.

Закохані зареєстрували стосунки у суді округу Кларк (штат Невада). Найбільшим містом на цій території є Лас-Вегас. Знаменитості отримали свідоцтво про шлюб. Дружина взяла прізвище чоловіка. Факт реєстрації сімейної спілки підтвердило видання TMZ із посиланням на джерело в оточенні пари.

Лопес вперше збиралася заміж за Бена Аффлека у вересні 2003 року. Однак вони розлучилися перед весіллям з ініціативи голлівудського актора.

Дженніфер недовго страждала на самоті. Вона міняла кавалерів, як рукавички. Артистка вийшла заміж за свого друга Марка Ентоні. У них народилися близнюки – Макс та Еммі.

Бен Аффлек зробив пропозицію руки та серця актрисі Дженніфер Гарнер. У них троє дітей – дві дочки Вайолет та Серафіна та син Семюель. Артист під час шлюбу розслабився – захопився фастфудом і став зловживати алкоголем. Незважаючи на це, після розлучення його бачили з багатьма красунями.

Зірка фільму "Стриптизерки" заручилася з Алексом Родрігесом, вони розійшлися навесні минулого року. Незабаром стало відомо про возз'єднання Лопес з Аффлеком. Виявилося, що всі ці роки вони спілкувалися.

Днями Дженніфер Лопес упіймали у танцювальній студії – суперзірка одягла дивне вбрання.