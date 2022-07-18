У Європі тисячам людей довелося евакуюватися через лісові пожежі

Сильні лісові пожежі продовжують поширюватись у низці європейських країн, у тому числі у Франції, Іспанії, Португалії, Греції, Угорщині та Хорватії, повідомляє Sky News.

Цього року сезон пожеж у Європі розпочався раніше, ніж звичайно – після надзвичайно посушливої спекотної весни. Місцева влада пов'язує це явище з кліматичними змінами. Через пожежі довелося евакуюватися тисячам людей.

Три тисячі пожежників задіяні у гасінні вогню та порятунку будинків на південному заході Франції у департаменті Жиронда. У Португалії понад тисячу пожежників та звичайні громадяни намагаються не підпустити вогонь до житлових споруд.

В Іспанії пожежні служби намагаються стримати поширення кількох вогнищ лісових пожеж. Шостий день триває боротьба з вогнем у районі Лас-Урдес в автономному товаристві Естремадура. З півдня автономного товариства Андалусія через загрозу пожеж евакуювали 3 тис. мешканців місцевих сіл.