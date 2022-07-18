У Європі тисячам людей довелося евакуюватися через лісові пожежі

Місцева влада пов'язує пожежі з кліматичними змінами.

У Європі тисячам людей довелося евакуюватися через лісові пожежі
© Рубрика

Сильні лісові пожежі продовжують поширюватись у низці європейських країн, у тому числі у Франції, Іспанії, Португалії, Греції, Угорщині та Хорватії, повідомляє Sky News.

Цього року сезон пожеж у Європі розпочався раніше, ніж звичайно – після надзвичайно посушливої спекотної весни. Місцева влада пов'язує це явище з кліматичними змінами. Через пожежі довелося евакуюватися тисячам людей.

Три тисячі пожежників задіяні у гасінні вогню та порятунку будинків на південному заході Франції у департаменті Жиронда. У Португалії понад тисячу пожежників та звичайні громадяни намагаються не підпустити вогонь до житлових споруд.

В Іспанії пожежні служби намагаються стримати поширення кількох вогнищ лісових пожеж. Шостий день триває боротьба з вогнем у районі Лас-Урдес в автономному товаристві Естремадура. З півдня автономного товариства Андалусія через загрозу пожеж евакуювали 3 тис. мешканців місцевих сіл.


Антон Герасименко, ZN.ua





Интересные новости
Потапа дорікнули після його реакції на удар по Вінниці: «Нас щодня бомбять»Потапа дорікнули після його реакції на удар по Вінниці: «Нас щодня бомбять»
Ірина Шейк ризикує втратити роботу в Голлівуді за використання Z-символікиІрина Шейк ризикує втратити роботу в Голлівуді за використання Z-символіки
Люди тікають пішки: Макс Барських показав щемливі кадри з рідного ХерсонаЛюди тікають пішки: Макс Барських показав щемливі кадри з рідного Херсона
Анна Кошмал відповіла на запитання про зйомки продовження серіалу "Свати" в РосіїАнна Кошмал відповіла на запитання про зйомки продовження серіалу "Свати" в Росії
Чоловік відкрив стрілянину по тваринах у Кривому Розі, фото: "Гучно кричали"Чоловік відкрив стрілянину по тваринах у Кривому Розі, фото: "Гучно кричали"
Блок рекламы


Похожие новости
Наталка Денисенко відповіла на критику через зйомки у продовженні "Кріпосної" з російськими акторамиНаталка Денисенко відповіла на критику через зйомки у продовженні "Кріпосної" з російськими акторами
У Києві затримали шахрая, який прикидався «волонтером» і забирав собі донати людей на ЗСУУ Києві затримали шахрая, який прикидався «волонтером» і забирав собі донати людей на ЗСУ
Трагедія під Києвом, чоловік втратив частину руки через брелок: "Доросла ж людина..."Трагедія під Києвом, чоловік втратив частину руки через брелок: "Доросла ж людина..."
Кількість загиблих у результаті удару РФ по Вінниці зросла до 21, ще понад 40 людей шукаютьКількість загиблих у результаті удару РФ по Вінниці зросла до 21, ще понад 40 людей шукають
Розлючена Полякова послала українців в одне місце через скандал із чоловіком: "Подивлюся, які ви сміливі"Розлючена Полякова послала українців в одне місце через скандал із чоловіком: "Подивлюся, які ви сміливі"
Полякова та Єфросиніна потрапили у мовний скандал, співачка відповіла хейтерам: "У нас мільйони людей..."Полякова та Єфросиніна потрапили у мовний скандал, співачка відповіла хейтерам: "У нас мільйони людей..."
15 людей загинули в ПАР внаслідок стрілянини в барі15 людей загинули в ПАР внаслідок стрілянини в барі
Чоловік у розшуку вбив людей на Дніпропетровщині, фото: ховався у лісіЧоловік у розшуку вбив людей на Дніпропетровщині, фото: ховався у лісі
Пожежі у Франції: на півдні країни палають понад 600 га рослинностіПожежі у Франції: на півдні країни палають понад 600 га рослинності
На Австралію обрушилася масштабна повінь - евакуювали десятки тисяч людей: фото та відеоНа Австралію обрушилася масштабна повінь - евакуювали десятки тисяч людей: фото та відео
Последние новости
Подгружаем последние новости