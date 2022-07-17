Жителі столиці вишукувались в чергу за тваринами, врятованими із зони бойових дій

Тимчасовий притулок для тварин «Виставковий центр» провів день відкритих дверей

Жителі столиці вишукувались в чергу за тваринами, врятованими із зони бойових дій
Кияни забирали врятованих від війни тварин
© Міністерство оборони України/Facebook

Жителі Києва сьогодні вишикувалися у довгу чергу в тимчасовому притулку на ВДНГ, щоб забрати собі тварин.

Усі охочі сьогодні на території ВДНГ під час дня відкритих дверей у тимчасовому притулку для тварин, могли познайомитися з врятованими з бойових територій тваринами, а також вибрати собі вихованця до душі.

Гості Дня відкритих дверей змогли погуляти з собаками на території притулку, забрати тварину додому. Крім того, під час події відбувся благодійний ярмарок.

Нагадаємо, на території Національного комплексу «Експоцентр Україна» працює тимчасовий притулок для тварин «Виставковий центр», який створений у період воєнного стану зусиллями волонтерських організацій та міських служб. Сюди привозять тварин, які втратили господарів, які загубились тощо з Києва та населених пунктів Київської області – Ірпеня, Бородянки, Гостомеля та інших. Притулок відкритий для усіх охочих за попереднім записом, і його основна мета – соціалізація та прилаштування тварин, які втратили господарів і опинились на вулиці.

Зв’язатись з притулком та вибрати собі тварину можна за наступним лінком.


Артем Руденко, ZN.ua





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