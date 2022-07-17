У Бразилії померла українська письменниця Віра Вовк

У Бразилії померла українська літераторка з Борислава на Львівщині Віра Вовк. Про смерть 96-річної письменниці з посиланням на Летицію Насціменто пише Читомо.

Перекладала з французької, італійської, румунської, македонської, старослов'янської на українську. У її перекладацькому доробку – твори таких майстрів слова, як Поль Клодель, Пабло Неруда, Федеріко Гарсія Лорка, Рабіндранат Тагор, Ґеорґе, Фрідріх Дюрренматт, інші.

Вовк була випускницею Тюбінгенського університету, одного з найстаріших навчальних закладів Німеччини, де студіювала германістику, славістику та музикологію. Згодом закінчила університет у Ріо-де-Женейро. Також проходила стажування у Колумбійському (Нью-Йорк) і Мюнхенському університетах. Дисципліною її наукового зацікавлення в цих вишах було порівняльне літературознавство. Мала докторський ступінь із філософії.

Вовк за життя створила низку поетичних збірок, серед них – «Зоря провідна» (1955), «Єлегії» (1956), Чорні акації (1961), «Любовні листи княжни Вероніки» (1967), «Каппа Хреста» (1968), «Меандри» (1979). Також вона є авторкою таких прозових творів, як “Сьома печать”, «Легенди», “Коляда на Щедрий Вечір”, “Спілкування з опалевим метеликом» «Калейдоскоп», “Книга Естери”, “Диптих”, “Паломник”, інші.

Нагадаємо, раніше після пережитого геноциду в Бучі померла модельєрка Любов Панченко. Старшій жінці доводилось цілий місяць голодувати.

"Панченко не змогли зламати в КДБ, але художниця дуже постраждала під час нової російської навали", – зауважив тоді мер.