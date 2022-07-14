"Нас врятували 10 хвилин часу": Олег Скрипка розповів, як дивом не постраждав під час обстрілу у Вінниці

Артист розповів, що відбувалося за кілька хвилин до вибуху.

Як повідомляє Politeka.net, знаменитий український виконавець, музикант Олег Скрипка у соціальній мережі Інстаграм розповів про жахливу подію у Вінниці. Через ракетний удар окупантів сьогодні в місті оголошено жалобу - десятки загиблих з дітьми та постраждалих схвилювали всю країну.

«Сьогодні мав відбутися наш концерт на підтримку України у місті Вінниця. Ми мали намір відвідати військових, як це відбувається у кожному місті, в яке ми приїжджаємо з благодійними концертами. Ми зустрічалися з організаторами заходу у місці влучення ракети, нас врятувало 10 хвилин часу…» - висловився Скрипка.

Він також додав, що ворог продовжує брехати про ліквідацію ще однієї військової бази, наразі лише у Вінниці сьогодні — 20 загиблих та 90 поранених. Причому, удари окупантів також частково зруйнували медично-діагностичний центр.

Раніше повідомлялося, що співачка Roxolana (Роксолана Сирота) мала виступати у Вінниці, її команда опинилася в епіцентрі ракетного удару.

Після ракетного удару по місту концерт було скасовано. Команда артистки перебувала у центрі міста, бо готувалася до концерту. Тоді ракети росіян вдарили по Вінниці.

"Частина нашої команди знаходилася в центрі міста, всі вони поранені. Женя загинув. Андрій у тяжкому стані продовжує боротися за життя в операційній", - розповіла співачка зі сльозами на очах.