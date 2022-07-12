Під Києвом нелюд вирізав коханій язик та серце: фото, відео та всі деталі звірячого вбивства

На початку червня на березі водоймища в селі Нові Безрадичі Київської області виявили валізу з частинами жіночого тіла. У вбивстві підозрюють нареченого загиблої, його затримала поліція.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці поліції Київської області, інформує Апостроф.

У валізі були відрізані жіночі кінцівки, а також фрагменти хребта. Останки були ретельно замотані в жіночий одяг. Поліція встановила особу загиблої. Нею виявилася 39-річна уродженка Краматорська, яка навесні приїхала з Польщі на Київщину та оселилася у приватному будинку свого нового знайомого. Жінка розповіла подругам, що зустріла кохану людину.

Як встановила поліція, співмешканцем убитої виявився 36-річний юрист. Камери відеоспостереження зафіксували, що після зникнення жінки кілька днів поспіль він виносив з дому підозрілі речі та викидав їх у різні місця, намагаючись уникнути камер відеоспостереження.

Під час обшуку у будинку підозрюваного у холодильнику знайшли органи вбитої жінки. Зловмисник вирізав і заморозив язик, нирку, матку та серце загиблої. Чоловік пояснив, що вони посварилися, і він задушив жінку, розчленував її тіло та намагався сховати останки.

"Успішний адвокат, учасник ток-шоу про одруження, порізав кохану на шматки і ночами розвозив останки по сміттєзвалищах Обухівщини. Руки та ноги склав у дорожню сумку і викинув у ставок. Загиблу дивом впізнали за брендовою сукнею", - зазначив голова поліції Київської області Андрій Нєбитов.


Олена Руденко, Апостроф





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