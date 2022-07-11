Зірка "Кріпосної" Денисенко спробувала розмішити українців, але нарвалася на критику: "Це вже якийсь перебір"

Українці у коментарях наголосили, що їм зовсім не смішно.

Як повідомляє Politeka.net, українська актриса Наталка Денисенко вирішила підняти настрій українцям та станцювала запальний танець під пісню "Лісапетного батальйону". Вона сподівалася викликати посмішки, але вийшло навпаки – її нещадно розкритикували.

Зокрема, зірка серіалу "Кріпосна" з'являється у кадрі в українській вишиванці білого кольору та спідниці у тон. На її голові кокошник зі світлих квітів та стрічок, на шиї актриси намисто. Якогось моменту починає звучати пісня "Я просто королева" і Наталія Денисенко почувши її, починає крутитися в народному танці.

Українці в коментарях наголосили, що їм не смішно і зараз не час так веселиться. Вони розкритикували Наталю Денисенко за такий танець у скрутний час: "Наталя це навіть недоречно", "Не посміхнулася", "Потрібно жити, можливо в міру і веселитися... але ці дикі танці це вже якийсь перебір".

Правда знайшлися і ті, хто дякував Наталії за позитив: "Наталя актриса, і робить свою роботу! Сама ледве тримається, ще й нас підбадьорює", "Мені це відео піднімає настрій, я дякую Вам за те, що ви нас так підтримуєте", "Дякую Наташі, настрій підняли, бо треба іноді і з перебільшенням і з жартами", "Наша зірочка, наша запальничка".