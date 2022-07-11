Дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта підкорила красою під час рідкісного виходу у світ
Старша рідна дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта росте справжньою красунею. Як би вона раніше не намагалася бути схожою на хлопчика, природа взяла своє, і з гидкого каченя Шайло Джолі-Пітт перетворилася на прекрасного лебедя.
Діти Анджеліни Джолі йдуть скрізь за нею по п'ятах. Наразі зіркова родина знаходиться у Римі, де голлівудська актриса займається зйомкою свого нового фільму. В Італії актриса фільму "Лара Крофт" зі своєю старшою дочкою відвідала концерт переможців конкурсу "Євробачення 2021" – рок-гурту M?neskin.
Зважаючи на все, Анджеліна Джолі та Шайло чудово повеселилися. Вони багато посміхалися і навіть підспівували, а це означає, що M?neskin часто звучить у домі актриси.
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16-річна дочка Джолі та Пітта справжня красуня з модельними даними. Дівчинка успадкувала від батька красу, а від матері широку посмішку.