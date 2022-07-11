Дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта підкорила красою під час рідкісного виходу у світ

Старша рідна дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта росте справжньою красунею. Як би вона раніше не намагалася бути схожою на хлопчика, природа взяла своє, і з гидкого каченя Шайло Джолі-Пітт перетворилася на прекрасного лебедя.

Татова зовнішність, мамина посмішка: 16-річна дочка Джолі та Пітта підкорила красою під час рідкісного виходу у світ

Діти Анджеліни Джолі йдуть скрізь за нею по п'ятах. Наразі зіркова родина знаходиться у Римі, де голлівудська актриса займається зйомкою свого нового фільму. В Італії актриса фільму "Лара Крофт" зі своєю старшою дочкою відвідала концерт переможців конкурсу "Євробачення 2021" – рок-гурту M?neskin.

Зважаючи на все, Анджеліна Джолі та Шайло чудово повеселилися. Вони багато посміхалися і навіть підспівували, а це означає, що M?neskin часто звучить у домі актриси.

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16-річна дочка Джолі та Пітта справжня красуня з модельними даними. Дівчинка успадкувала від батька красу, а від матері широку посмішку.

Татова зовнішність, мамина посмішка: 16-річна дочка Джолі та Пітта підкорила красою під час рідкісного виходу у світ
Відомо, що спадкоємиця колишньої голлівудської пари захоплюється танцями. Вона бере уроки у престижній школі та робить великі успіхи. У Мережі періодично з'являються відео її танців.
Татова зовнішність, мамина посмішка: 16-річна дочка Джолі та Пітта підкорила красою під час рідкісного виходу у світ
Нагадаємо, одяг хлопчика не зміг приховати красу старшої доньки Анджеліни Джолі. Шайло Джолі-Пітт разом із мамою та братом відвідала прем'єру документального фільму у Лос-Анджелесі.


Анастасия Березовская, Тудей





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