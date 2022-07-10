Ще й пакет прихопили: у центрі Києва трьох "унікумів" упіймали на виставці військової техніки окупантів

У суботу, 9 липня, троє чоловіків спробували вкрасти мідні кабелі на виставці військової техніки російських окупантів на Михайлівській площі в центрі Києва.

Про це повідомляє місцевий канал у Telegram dtp.kiev.ua.

Для того, щоб скоїти крадіжку, зловмисники прихопили з собою пакет із вишиванкою. Однак закінчити розпочате у них не вийшло, оскільки співробітники поліції зловили їх на гарячому. Один із затриманих був обвішаний національною патріотичною атрибутикою у жовто-блакитних кольорах, у тому числі й зав'язав на шиї прапор України.

Фото: t.me/dtp.kiev.ua


Катерина Глянько, Апостроф





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