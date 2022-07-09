До мурах: Coldplay на концерті у Варшаві виконали "Обійми" гурту "Океан Ельзи"

Сьогодні пісня "Обійми", в якій є рядки "Коли настане день, закінчиться війна…", звучить із вуст кожного українського артиста, а днями хіт "Океану Ельзи" виконав британський колектив Coldplay. Кріс Мартін підтримав Україну на концерті у Варшаві (Польща), інформує Апостроф .

Знаменитий рокер вийшов на сцену із пов'язаною на руці стрічкою синьо-жовтого кольору та заспівав українською мовою. Відео із виконанням опублікував у Facebook Іван Марунич.

Фото: instagram.com/coldplay

За його словами, Кріс Мартін зіграв композицію разом із українським вуличним музикантом на ім'я Romario Punch, якого зустрів на набережній міста.

"Рік 2022. Гурт Coldplay у Варшаві виконує пісню "Обійми" "Океану Ельзи" разом із хлопцем, якого зустріли на набережній Вісли. В які часи живемо", - написав Марунич. Виступ вийшов неймовірно чуттєвим та душевним та отримав численні овації.

"Дякую Coldplay, це так важливо відчувати зараз підтримку! Немає слів, щоб передати почуття", - пишуть українці під відео. "Це просто чудово", "В серденько", "Боже, як це чудово".