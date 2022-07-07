З діагнозом "трансгендерність" до армії не беруть: Монро розповіла, що робитиме у разі призову

Телеведуча, актриса та блогерка Монро – перша представниця українського шоу-бізнесу, яка відкрито заявила про себе як про трансгендерну жінку. На відміну від співачки Зі Фамелу (у минулому Борис Апрель), яка втекла з України під час війни, Монро не збирається залишати країну. В інтерв\'ю YouTube-проекту Палає вона розповіла, що робитиме у разі призову, інформує Апостроф.

Діва Монро Фото: https://www.instagram.com/monritta/

Діва Монро (при народженні Олександр Федяєв) має чоловічі документи і підлягає призову. Отримавши повістку, вона збирається до військкомату.

"Мене не візьмуть за медичними показниками. Я піду далі на медкомісію і буде огляд у психіатра. З діагнозом "трансгендерність" до армії не беруть. Я не зверталася до психіатра для отримання довідки про трансгендерність. Я жила в мильній бульбашці, мене все влаштовувало, мене влаштовувала моя біологічна стать, що за документами я чоловік, але живу як жінка... Але війна нагадала, що ми живемо в бінарній гендерній системі. Якщо доведеться воювати, я працюватиму в штабі, в тилу. Є маса небойових професій і галузей, у яких я можу працювати на армію", - заявила вона.

Також Монрітта спростувала слова Зі Фамелу про те, що трансгендерні люди не можуть виїхати за кордон.

"Вона зневажливо поставилася до закону. Із чоловічими документами вона вирішила виїхати за кордон. За законом це неможливо. Потрібно було звернутися до військкомату, пройти комісію. Спочатку треба було звернутися до правозахисних організацій, проконсультуватися з адвокатом, у людей, які б чітко проговорили порядок дій. Знятися з обліку та виїхати", - каже вона.

Фото: https://www.instagram.com/zifaamelu/

Нині знаменитість не планує залишати Україну, оскільки почувається безпечно.

"Я мріяла жити біля океану, до Португалії планувала переїхати через 3-5 років. Зробити це свідомо, підготуватися. Але так способом, коли почалася війна і я тікаю з України, не хочу. Я почуваюся в Україні безпечно, - каже Монро. - Я не хочу жити з усвідомленням того, що Росія, російська армія змусила мене покинути дім".


Наталка Лавринець, Апостроф





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