Керівник "Дизель Шоу" звинуватив сестру Марини Поплавської у вимаганні грошей - жінка дала відповідь

У мережі продовжується скандал навколо "Дизель Шоу", керівників якого звинувачують у фінансовій непрорядності.

Після того, як колишній співробітник "Дизель Студіо" Микола Федосенков публічно заявив про те, що Єгор Крутоголов, Олексій Бланар та Михайло Шинкаренко не виплатили йому гонорари, до дискусії підключилася Людмила Поплавська – сестра покійної актриси "Дизель Шоу" Марини Поплавської, інформує Апостроф.

Марина Поплавська загинула у ДТП у 2018 році
Фото: https://www.instagram.com/marina_dizelshow/

За словами жінки, керівники проекту не повернули родині загиблої в ДТП артистки гроші, які вона заробила за чотири останні концерти у Києві, Луцьку та Львові, а також за зйомки у серіалі "На трьох". Нагадаємо, що 20 жовтня 2018 року автобус з акторами "Дизель Шоу" влетів у вантажівку, і Поплавська померла на місці.

У відповідь Єгор Крутоголов написав у Facebook про те, що родичка Марини Поплавської займається "вимаганням грошей".

"Перед трагедією Марина попросила потримати в сейфі суму, яку вона накопичила за деякий час. Наступного дня після трагедії з [Людмилою] зв\'язалися від нашої студії і передали накопичені Мариною гроші в повному обсязі. Після чого Людмила сказала, що ми маємо виплатити все, що заробила Марина, або вона розповість ТБ, газетам та інтернету, що ми - негідники. У нас дійсно залишалася сума, яку ми отримали після здачі проекту, але у нас нульова толерантність до шантажу, і ми вирішили розпорядитися цими грошима таким чином, щоб нам не було соромно перед Мариною", - написав художній керівник "Дизель Шоу".

За його словами, разом із акторами проекту вони вирішили відкрити два депозити для племінниць Марини – дочок Людмили Поплавської. "Коли племінниці досягнуть повноліття, їм передадуть ці гроші чи подарують квартири", - стверджує Крутоголов.

Сестра Марини Поплавської прокоментувала слова продюсера у Instagram. За її словами, у березні 2019 року "Дизель Шоу" провели у Житомирі благодійний концерт до дня народження Марини, після чого у Facebook було заявлено, що всі кошти від продажу квитків було перераховано на депозити її дітям – племінницям Марини.

"Моєму здивуванню і нерозумінню не було меж. Вони сироти? У них немає батьків? Юридичної сили, можливостей та документів щодо абсолютно чужих неповнолітніх дітей, які б підтвердили це, теж немає. На якій підставі?" – пише вона.

Також Людмила Поплавська заявила, що адміністрація "Дизель Шоу" не повідомила їй про смерть сестри, і цю трагічну новину вона дізналася зі ЗМІ. Вона розповіла про те, що в суді розглядалася справа про використання імені Марини Поплавської, але через ковід і війну вона тимчасово припинена. Єгор Крутоголов зі свого боку стверджує, що судовий позов Людмили проти "Дизель Шоу" було відхилено.


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Публікація від Marina (@marina_dizelshow)


Наталка Лавринець, Апостроф





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