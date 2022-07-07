Минулого року Ілон Маск та його співробітниця таємно стали батьками близнюків

У листопаді 2021 року у генерального директора Tesla Inc Ілона Маска та Шівон Зіліс, топ-менеджерки його стартапу Neuralink, народилися близнюки. У квітні цього року батьки подали клопотання про зміну прізвища близнюків на прізвище батька.

Про це повідомляє видання Business Insider з посиланням на судові документи. Уточнюється, що вже за місяць суддя Техасу схвалив подану Маском та Зіліс заяву, інформує Апостроф.

Фото: Getty Images

36-річна Зіліс вказана в соціальній мережі LinkedIn як директор з операцій і спеціальних проектів у Neuralink, співзасновником і головою якого є 51-річний Маск. Вона почала працювати в компанії в травні 2017 року, коли її призначили директором проекту з питань штучного інтелекту в Tesla. Цю посаду вона займала до 2019 року. Згідно з профілем жінки на LinkedIn, вона також є членом правління дослідницької фірми зі штучного інтелекту OpenAI, співзасновником якої є Маск.

З новиною про народження близнюків загальна кількість дітей у Маска зросла до дев’яти. Двоє дітей у Маска з'явилося у стосунках з канадською співачкою Граймс, а ще п'ятеро дітей - в період тривалих відносин з колишньою дружиною, канадською письменницею Джастін Вілсон.

Фото: Getty Images

Після розлучення з Вілсон Маск почав зустрічатися з британською акторкою Талулою Райлі. У 2010 році вони одружилися, але вже через 2 роки розійшлися. У 2013 році закохані поновили стосунки, а в 2014-му остаточно розірвали всі зв'язки.

З 2016 по 2017 роки Ілон зустрічався з Ембер Герд. Вже на початку 2018-го Маск представив світу свою нову кохану – співачку Граймс, яка згодом народила йому шостого сина. Батьки дали малюку незвичайне ім'я – X ? A-12. У вересні 2021 року пара розсталася. Попри розрив стосунків, у грудні у них народилася донька – Екса Дарк Сідіріель Маск - її виносила та народила для пари сурогатна мати.

Наразі чоловік нібито зустрічається з австралійською акторкою Наташою Бассетт.


Любов Блажко, Апостроф





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