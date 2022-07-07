Керівник "Дизель Шоу" пояснив, чому образив Ксенію Мішину та зажадав вибачень

Співзасновник та шеф-редактор "Дизель Студіо" Олексій Бланар пояснив свої нецензурні слова на адресу Ксенії Мішиної. Акторка підтримала колишнього співробітника компанії, який звинуватив керівників у невиплаті гонорарів, за що Бланар назвав її "політичною хвойдою", інформує Апостроф .

Олексій опублікував у Facebook роз'яснювальний допис, який розпочав із вибачень. Він визнає, що висловився негарно щодо жінки, і впевнений, що чоловік не має так чинити. Далі Бланар пояснив свою реакцію.

Шеф-редактор "Дизель Студіо" написав, що його розлютило, що Ксенія Мішина нібито порівняла "дизелів" із рашистами через букву Z у назві компанії, коли робила репост публікації Миколи Федосенкова. Далі він розповів історію, яку пережила його сім'я.

Фото: instagram.com/misha.k.ua

"Я ніколи про то не писав, і не збирався, але обставини примушують.Після 17 днів в оточенні з трьома дітьми, дружиною та однією з актрис ДШ у мене чітка асоціація зі словом "рашисти" - це нелюди, які під‘їхали до мого двору на танку, а потім наставили "калашніков" на мене і мою 9-ти річну доньку. Рашисти – ті, хто тероризували ОТГ, в якій ми опинились на початку війни. Ті, хто залишив нас без світла, тепла, зв’язку, води та майже без продуктів. Ті, хто пристрелив нашу собаку і ледь не вбив іншу – сусіди врятували. Ті, хто пограбував наш будинок 3 рази. Ті, через кого мої діти виходили з оточення через міни та підірвані мости. Під бомбардуванням та автоматами. Через кого ці діти побачили усі можливі ракети у небі, літаки та гелікоптери над головою, танки, БМП та інші машини на землі. І усюди були літери "Z" та "V".Рашисти - це ті, хто вбиває наших солдатів та мирних людей по всій країні. Ті, хто скидує на нас ракети, снаряди та бомби. Ті, хто хоче знищити Україну", - написав Бланар.

"Я не хочу, щоб мене називали "рашистом", - зазначив він. - Я нікого не звинуватив особисто і не облаяв з учасників та коментаторів конфлікту. Бо слово "рашисти" прозвучало з вуст однією особи. Так, я мав підібрати інше слово на її адресу, але у той час вирували емоції".

Фото: Facebook/Олексій Бланар

Керівник "Дизель Шоу" наголосив, що не хотів виносити цю історію на публіку, і тепер лікується після пережитого, але відповісти за "рашистів" у нього вистачить сили.

"Я не дозволю паплюжити мене та нашу Студію, яка класним кштом по мірі сил допомагає ЗСУ, ТРО та простим українцям, що захищають нашу Батьківщину. Яка і словом, і справами щодня доводить – Україна понад усе! Ми – не рашисти, ми – українці, які міцно стоять на засадах Вільної, Незалежної і Справедливої України. У кожному номері і кожній пісні", - написав він.

Бланар зазначив, що він вибачився перед Ксенією Мішиною, тепер чекає від неї кроків у відповідь.

Наприкінці допису співзасновник "Дизель Студіо" заявив, що компанія не відмовлятиметься від літери "Z" у логотипі, а почекає поки "ЗСУ очистить її від нечисті та зла". Бланар впевнений, що після перемоги українці зможуть й надалі використовувати для спілкування цю та інші літери, які стали символом вторгнення Росії в незалежну Україну.

Фото: Facebook/Олексій Бланар