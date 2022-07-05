Немає мозку? Еллерт публічно заступився за Мішину після образи керівників "Дизель Шоу"

Ксенія Мішина підтримала свого друга та колишнього співробітника "Дизель Студіо", який звинуватив керівників компанії у невиплаті гонорарів. У відповідь один із них нецензурно її образив. Олександр Еллерт не міг залишитися осторонь і публічно заступився за колишню кохану, інформує Апостроф .

Переможець "Холостячки" опублікував у своєму Instagram скріншот допису Олексія Бланаря, в якому той називає Мішину "бл*дункою" і "політичною хвойдою". І прокоментував його так:

Фото: instagram.com/ellert_a

"У людини в лобовій частині мозку розташовуються такі центри, які відповідають за вміння писати і розмовляти. І ось прочитав я те, що він написав і не можу зрозуміти, у цього альоші немає цих центрів? або немає мозку? або спека? або довб**б?". "Хтось росте, а хтось падає", - додав Еллерт.

У коментарях похвалили коміка за те, що він заступився за Ксенію, незважаючи на те, що вони не більше не разом.

"Молодець, захистив", "Як це гідно захищати дівчину, хай навіть колишню. Уважуха", "Молодець, що заступився за свою Ксю", "Вказати хаму та худобі його місце ніколи не пізно", - пишуть коментатори.

Фото: instagram.com/ellert_a

Нагадаємо, колишній співробітник "Дизель Студі" Микола Федосенков звинуватив компанію у невиплаті гонорарів. В Instagram екс-реквізитор серіалів студії та автор гумористичних роликів для TikTok "Дизель" розповів, що роботодавці заборгували йому десятки тисяч гривень.

Ксенія Мішина зробила перепост свого друга про те, що "Дизель Шоу" не виплатили йому зарплату і у воєнний час просто перестали відповідати. У відповідь Єгор Крутоголов заявив, що "розчарувався" в акторці, а його партнер Олексій Бланар нецензурно її образив. Перша українська "Холостячка" відповіла на образи.

"По-перше, я особисто добре знаю Миколу, тому на 100% впевнена в чесності. По-друге, знаючи, в якої ситуації опинилися ті, хто працював в індустрії шоу-бізнесу, неважко зрозуміти, що люди переживають і перебувають на межі, при цьому продовжуючи волонтерити і залишаючись патріотами. Відповідь на мою підтримку не змусила на себе чекати. І для мене рівень цієї відповіді підтверджує якості цих людей і те, як вони можуть поводитися з іншими. Образити, обдурити, наклепати для них норма", - написала Мішина в Instagram-історіях