Вступна кампанія 2022: графік проведення НМТ

У 2022 році заплановано проведення трьох сесій мультипредметного тестування, інформує ZN.ua.

Вступна кампанія 2022: графік проведення НМТ
© pixabay/wokandapix

Через російське вторгнення в Україні скасували ЗНО, а замість нього випускники складатимуть Національний мультипредметний тест (НМТ). Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет підписав наказ, відповідно до якого затверджено календарний план організації та проведення мультипредметного тестування. Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки.

Коли можна скласти НМТ

Повідомляється, що передбачено проведення Національно мультипредметного тестування у три сесії. Вони проходитимуть у такий період:

  • з 18 липня по 10 серпня – основна сесія;
  • з 16 по 20 серпня – додаткова сесія;
  • з 12 по 16 вересня – спеціальна сесія.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





Интересные новости
Відстрочка від мобілізації: у кого військкомати відмовляються приймати документиВідстрочка від мобілізації: у кого військкомати відмовляються приймати документи
"Гурт MOЗGI розпався?": Позитив, який пішов від Потапа, розговорився про майбутнє"Гурт MOЗGI розпався?": Позитив, який пішов від Потапа, розговорився про майбутнє
"Я побачила руїни...": Лобода після відвідин рідного Ірпеня розповіла про рішення, яке прийняла для себе"Я побачила руїни...": Лобода після відвідин рідного Ірпеня розповіла про рішення, яке прийняла для себе
Всі сини: Надія Матвєєва пояснила, чому не відмовляла єдину дитину йти у ЗСУВсі сини: Надія Матвєєва пояснила, чому не відмовляла єдину дитину йти у ЗСУ
"Останні події, які...": Андраде, яка пішла від Потапа, скучила за концертами"Останні події, які...": Андраде, яка пішла від Потапа, скучила за концертами
Блок рекламы


Похожие новости
Вступна кампанія-2022: всю необхідну інформацію про вступ можна знайти в одному місціВступна кампанія-2022: всю необхідну інформацію про вступ можна знайти в одному місці
Вступна кампанія 2022: яким спеціальностям надається особлива підтримкаВступна кампанія 2022: яким спеціальностям надається особлива підтримка
В Україні розпочався другий етап підтвердження участі у НМТ: випускники повинні остаточно визначитися з місцем проведенняВ Україні розпочався другий етап підтвердження участі у НМТ: випускники повинні остаточно визначитися з місцем проведення
ЗНО-2022 и новые правила поступления в ВУЗ: министр образования сообщил выпускникам важные подробностиЗНО-2022 и новые правила поступления в ВУЗ: министр образования сообщил выпускникам важные подробности
Мисс мира Австралия 2022: австралийцы удивили выбором своей королевы красотыМисс мира Австралия 2022: австралийцы удивили выбором своей королевы красоты
Kalush Orchestra получат новый кубок "Евровидения-2022" - первый они продали ради помощи ВСУKalush Orchestra получат новый кубок "Евровидения-2022" - первый они продали ради помощи ВСУ
Организаторы "Евровидения-2022" объяснили, почему изменили оценки жюри из шести странОрганизаторы "Евровидения-2022" объяснили, почему изменили оценки жюри из шести стран
Очень волновалась: как мама Стефания отреагировала на победу Kalush Orchestra на "Евровидении-2022"Очень волновалась: как мама Стефания отреагировала на победу Kalush Orchestra на "Евровидении-2022"
День вышиванки 2022: история и интересные факты с фотоДень вышиванки 2022: история и интересные факты с фото
Представитель Великобритании на "Евровидении-2022" вернулся домой в розовой панаме от Kalush Orchestra: видеоПредставитель Великобритании на "Евровидении-2022" вернулся домой в розовой панаме от Kalush Orchestra: видео
Последние новости
Подгружаем последние новости