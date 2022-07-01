Вступна кампанія 2022: графік проведення НМТ

Через російське вторгнення в Україні скасували ЗНО, а замість нього випускники складатимуть Національний мультипредметний тест (НМТ). Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет підписав наказ , відповідно до якого затверджено календарний план організації та проведення мультипредметного тестування. Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки.

Коли можна скласти НМТ

Повідомляється, що передбачено проведення Національно мультипредметного тестування у три сесії. Вони проходитимуть у такий період: