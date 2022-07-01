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2022-07-01
Вступна кампанія 2022: графік проведення НМТ
У 2022 році заплановано проведення трьох сесій мультипредметного тестування, інформує
© pixabay/wokandapix
Через російське вторгнення в Україні скасували ЗНО, а замість нього випускники складатимуть Національний мультипредметний тест (НМТ). Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет підписав
Коли можна скласти НМТ
Повідомляється, що передбачено проведення Національно мультипредметного тестування у три сесії. Вони проходитимуть у такий період:
- з 18 липня по 10 серпня – основна сесія;
- з 16 по 20 серпня – додаткова сесія;
- з 12 по 16 вересня – спеціальна сесія.
Дар'я Скрипник, ZN.ua