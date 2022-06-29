Відстрочка від мобілізації: у кого військкомати відмовляються приймати документи

Деякі категорії громадян в Україні призовного віку можуть цілком законно отримати відстрочку від мобілізації. Для цього потрібно знати свої права та не боятися відстоювати їх у військкоматі. Трапляється таке, що у призовників відмовляються приймати документи, що підтверджують їх право на відстрочку. Про права призовників розповіла адвокат Анастасія Іванченко.

Військовозобов'язані, які мають дружину (чоловіка) з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків або батьків дружини (чоловіка) з осіб з інвалідністю І або ІІ групи, можуть отримати відстрочку від мобілізації. Для цього потрібно надати у військкомат необхідні медичні висновки.

Однак, на практиці трапляється, що військкомати або відмовляються приймати у призовника заяву з документами, або приймають документи, але відмовляються ставити відмітку про прийняття документів. Також іноді співробітники військкомату затягують процес, вимагаючи надати призовнику документи, які згідно із законом від нього не повинні вимагати (довідка про здійснення догляду за особою, яка має інвалідність; довідку про компенсацію коштів або рішення про встановлення опіки над недієздатною особою).

"На моїй практиці, дієвими заходами були адвокатські запити та скарги (багато скарг). Ці способи, на практиці виявляються дієвими, в чому я переконалася неодноразово, - в результаті ми відстояли позицію клієнтів, а клієнти отримували довідку про відстрочку на підставі абз. 11 ч.1 ст.23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", - розповіла адвокат.

У таких випадках призовник за необхідності має звертатися до адвоката та відстоювати своє право на відстрочку в суді.

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