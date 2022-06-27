Шон Пенн знову приїхав в Україну - зірка Голлівуду вирушив до Бучі та Ірпеня

Голлівудський актор Шон Пенн знову повернувся до Києва. Він відправився в Бучу та Ірпінь, щоб на власні очі побачити наслідки злочинів, скоєних армією РФ на території України.

У сюжеті ТСН можна побачити перші хвилини перебування знаменитості в українській столиці. Відомо, що Пенн вже кілька місяців знімає документальний фільм про російсько-українську війну. Саме під час роботи над проектом у Києві він застав перший день повномасштабного російського вторгнення. Згодом актор виїхав з України, однак вже наприкінці березня повернувся на Львівщину, щоб налагодити роботу своєї благодійної організації в нашій країні.

Зйомки документального фільму про війну - не єдине, чим актор допомагає Україні. Він також допомагає нашим пілотам винищувачів отримати допомогу від США , про що йшлося в ефірі CNN.

"Це не надто велике питання, це дуже практичне питання. Якщо буде можливість вражати російські літаки це буде значна допомога американської влади", – заявив Шон. На запитання ведучого про те, що у Вашингтоні вважають таку підтримку потенційною загрозою до ескалації зірка сказав, що в Україні кожного дня гинуть люди, і така допомога лише посприяє закінченню війни.

"Я не дотримуюся такої думки, ми сказали, що допомагатимемо Україні, ми допомагаємо до цього дня. Те, що відбувається в Україні – це вже і є широка ескалація. Якщо буде ухвалено відповідне рішення, головне питання як довго триватиме його імплементація", – додав Пенн, інформує Апостроф .

Фото: Getty Images

В інтерв'ю Hollywood Authentic актор раніше розповідав, що захоплюється народом України ще з 2014 року. Він порадив усім охочим подивитися документальний фільм "Зима у вогні" про події Революції гідності, щоб краще зрозуміти українців.

"Російські спецслужби, мабуть, подивилися на їхню впертість і опір та сказали: "Але цього вони не витримають". Що ж, у короткостроковій перспективі, у найближчі кілька тижнів чи місяців, це не проблема. Так, витримають. Поверніться у 2014 рік, тому що тоді вони показали світові, хто вони є. Коли ви дивитесь "Зима у вогні", це дуже легко перенести на сьогоднішній день, - сказав він. - Я був в Україні двічі. Я був у Маріуполі. Я був на передовій у Маріуполі в листопаді 2021 року, і з того часу він зазнав неймовірної атаки з боку росіян. Я провів час у Києві, у Львові, скрізь між ними. Але вам навіть не потрібен паспорт, щоб оцінити те, що важливо зрозуміти — достатньо подивитися "Зима у вогні". Це може бути про людей у 2014 році, але вони залишаються такими ж кожного божого дня, і зараз навіть більше. Вони єдині, як ніколи раніше".

Фото: Facebook / @pressjfo.news

Шон Пенн - американський актор та кінорежисер. Лауреат премій "Оскар" 2004 року за роль у фільмі "Таємнича річка" та "Оскар" 2009 року за роль у фільмі "Гарві Мілк". У зв'язку з вторгненням Росії в Україну актор підтримав Україну та оголосив, що його благодійна організація CORE надаватиме допомогу українцям, що тікають від війни. З цією метою він та мер Кракова Яцек Майхровський домовилися про відкриття центру допомоги українським біженцям