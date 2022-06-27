Український школяр вилаявся на рф і потрапив під суд: матері довелося виправдовуватися

Український школяр вилаявся на рф і потрапив під суд: матері довелося виправдовуватися

На Рівненщині суд розглядав справу дев'ятикласника, який матюкався на святі «останнього дзвоника».

Як передає Zaxid.net, інцидент стався 7 червня на онлайн-святкуванні «останнього дзвоника» місцевої школи, в якому взяли участь близько 100 людей. 15-річний дев'ятикласник висловився нецензурно, «що негативно відобразилось на емоційному стані учасників заходу».

У судовому засіданні матір хлопця пояснила, що у той день була на роботі.

Украинский суд

«Після слів: «Слава нації!», він сказав: «п*зд*ц російській федерації». Він не повинен був так казати, але зараз всі так говорять, бо війна. На сина написали заяву, бо в школі недолюблюють, оскільки він активний, коли роблять зауваження огризається. Завжди просила його, щоб змовчував», – так пояснила ситуацію матір хлопця.

Як пояснила жінка, у інтернеті вона прочитала, що не можна забороняти підлітку лаятись, оскільки він буде ще частіше це робити. Втім, після обговорення в суді вона визнала, що потрібно більше уваги приділяти вихованню сина. Допитаний у суді хлопець також пообіцяв, що більше не вживатиме нецензурні слова у громадських місцях.

Суддя Олександра Жуковська, взявши до уваги ряд пом'якшуючих обставин, вирішила звільнити матір хлопця від адмінвідповідальності та обмежитись усним зауваженням.

дистаційне навчання школа учень віддалено


Алексей Ионов, politeka.net





Интересные новости
Надія Мейхер виступає проти війни, а її чоловік розвиває бізнес у РФНадія Мейхер виступає проти війни, а її чоловік розвиває бізнес у РФ
Сина директора Рівненської АЕС Євгена Павлишина звинуватили у побитті жінки похилого віку - деталі скандалуСина директора Рівненської АЕС Євгена Павлишина звинуватили у побитті жінки похилого віку - деталі скандалу
Команда Юрія Бардаша відмовилася з ним працювати через спірну позицію щодо війни в УкраїніКоманда Юрія Бардаша відмовилася з ним працювати через спірну позицію щодо війни в Україні
"Russia Goodbye" в Амстердамі: Вєрка Сердючка вперше виконала оновлений хіт з "Євробачення""Russia Goodbye" в Амстердамі: Вєрка Сердючка вперше виконала оновлений хіт з "Євробачення"
"Я побачила руїни...": Лобода після відвідин рідного Ірпеня розповіла про рішення, яке прийняла для себе"Я побачила руїни...": Лобода після відвідин рідного Ірпеня розповіла про рішення, яке прийняла для себе
Блок рекламы


Похожие новости
В Херсоні окупанти зламали хребет 70-річній жінці за відмову здати український паспорт. ФОТОВ Херсоні окупанти зламали хребет 70-річній жінці за відмову здати український паспорт. ФОТО
Унікальна робота: український музикант Саша Чемеров зняв кліп на тепловізорУнікальна робота: український музикант Саша Чемеров зняв кліп на тепловізор
На Львівщині 4 лікарям оголошено підозру у недбалості, що призвела до смерті багатодітної матері
Последние новости
Подгружаем последние новости