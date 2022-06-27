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2022-06-27
Вступна кампанія 2022: яким спеціальностям надається особлива підтримка
В цьому році в Україні зарахування на спеціальності, яким надається особлива підтримка, відбуватиметься з певними особливостями, інформує
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Через військове вторгнення Росії, змынилися правила вступної кампанії в Україні. У 2022 році надається особлива підтримка вступникам на деякі спеціальності. Абітурієнти, які на них вступатимуть, отримають певні переваги. Про це
Правила зарахування абітурієнтів на спеціальності, за якими надається особлива підтримка
У 2022 році для вступу на спеціальності, за якими надається особлива підтримка, діятимуть такі правила:
- Буде застосуватися галузевий коефіцієнт – для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування) застосовується галузевий коефіцієнт до конкурсного бала 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2.
- Окремі умови переведення на вакантні місця держзамовлення;
- Кваліфікаційний мінімум держзамовлення – мінімальна кількість вступників, яка може бути рекомендована на відкриту конкурсну пропозицію під час адресного розміщення бюджетних місць для відкриття набору на неї. Якщо кваліфікаційного мінімуму державного замовлення для відкритої конкурсної пропозиції не встановлено, він вважається рівним одному місцю.
- Скорочений термін навчання на спорідненій спеціальності – абітурієнти, які вступають для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра можуть зараховуватися за державним (регіональним) замовленням на перший курс за скороченим строком навчання лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності, яким надається особлива підтримка.
- Додатковий бал за підготовчі курси при вступі на бакалавра.
Дар'я Скрипник, ZN.ua