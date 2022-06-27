Вступна кампанія 2022: яким спеціальностям надається особлива підтримка

Через військове вторгнення Росії, змынилися правила вступної кампанії в Україні. У 2022 році надається особлива підтримка вступникам на деякі спеціальності. Абітурієнти, які на них вступатимуть, отримають певні переваги. Про це повідомляє портал Osvita.ua.

Правила зарахування абітурієнтів на спеціальності, за якими надається особлива підтримка

У 2022 році для вступу на спеціальності, за якими надається особлива підтримка, діятимуть такі правила: