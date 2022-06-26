Нова біда обрушилася на окупований Крим, з'явилися кадри наслідків: "Небезпечно для життя"

В окупованому росією Криму вирує негода - деякі міста затопило, протягом декількох днів на півострові очікуються сильні зливи, град і шквалистий вітер.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

У Криму оголосили штормове попередження 26 і 27 червня. За даними синоптиків, в найближчі два дні на півострів обрушаться опади до 30 мм, сильні грози і вітер до 20 метрів в секунду. Згідно з прогнозом, обсяг води в річках підніметься на півтора сантиметра, небезпечний зараз також вихід в море.

"Існує ймовірність виникнення подій в акваторіях Чорного, Азовського морів і Керченської протоки. Знаходження людей в прибережній зоні, на пірсах і берегоукріплювальних спорудах небезпечно для життя", - повідомили в прес-службі окупаційної МНС.

Повідомляється, що найгірша зараз ситуація в Сімферопольському районі. Там затопило відразу п'ять селищ - Піонерське, Лозове, Добре, Андрусове і Українка. Як скаржаться місцеві жителі в соцмережах, дороги перетворилися на річки, приватні будинки затопило.

Офіційних даних про те, чи є в Криму постраждалі в результаті стихії, поки не надходило.