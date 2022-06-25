Всі сини: Надія Матвєєва пояснила, чому не відмовляла єдину дитину йти у ЗСУ

Українська телеведуча Надія Матвєєва виховує сина Владислава. У перші дні повномасштабного вторгнення РФ 25-річний хлопець пішов записуватися до лав Збройних сил України, і зіркова мати підтримала рішення своєї єдиної дитини, інформує Апостроф.

У новому випуску програми "Як ти?" ведуча популярних шоу каналу СТБ пояснила, чому не стала відмовляти сина йти воювати. Надія розповіла, що Влад сприйняв війну рішуче і заявив, що хоче бути на передовій, у ЗСУ.

Фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

"Для того, щоб зареєструватися у військкоматі поїхав туди, де він прописаний, до Кременчука, але четверта хвиля... Я така: так, з одного боку я хочу, щоб усі були живі, а з іншого боку я розумію, що всі дорослі ", - сказала вона.

Матвєєва не відмовляла єдину дитину йти на фронт, оскільки, на її думку, "так має бути". Коли Григорій Решетник сказав, що це син, це дуже складно, Надія сказала: "Всі сини. Але це війна".

Телеведуча додала, що спочатку Влад та її коханий, імені якого вона не розкриває, хотіли записатися у територіальну оборону, але їм відмовили, оскільки всі місця вже були зайняті.

Надія Матвєєва народила Владислава від першого чоловіка, з яким познайомилася в університеті. Всього телеведуча була заміжня двічі, і обидва шлюби закінчилися розлученням. Сьогодні 53-річна Надія щаслива у нових стосунках з обранцем, який молодший за неї на 20 років.


Наталка Лавринець, Апостроф





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