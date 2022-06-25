Дівчинка-копія Тіни Кароль підкорила зовнішністю в жовтій сукні з вирізами: "Моя пташка!"

Тіна Кароль, голос країни

Маленька копія Тіни вибрала оригінальне вбрання.

Три роки тому у Тіни Кароль з'явився двійник-маленька дівчинка, яка копіює образи співачки і показує оригінальні відео з виконанням композицій артистки. Тіна Синяговська швидко стала популярна в мережі, в свої сім років вона радує шанувальників новими кадрами досить часто.

Мама Надія виставляє різні знімки з маленькою Тіною, яка вже не раз приміряла нові образи свого кумира. Цього разу Малятко Тіна скопіювала образ Кароль, яка приїхала на благодійний концерт на підтримку України.

Цього разу виконавиця обрала асиметричну сукню кольору стиглого манго від українського бренду Lever Couture. Маленька Тіна вирішила представити свою версію даного аутфіта знаменитості.

Сама Кароль поспішила з відповіддю: "Моя пташка!"- пише артистка під кадром.

Коментуючи виступ на концерті, Тіна заявила:

"Вітаю мою Батьківщину з історичним моментом істини, статусом країни-кандидата на вступ до ЄС! Кожен крок і добра справа кожного українця – це величезний крок до єдиної мрії перемоги", - написала Кароль.


Дарина Силина, politeka.net





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