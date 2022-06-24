Вступити на контракт можна буде і зі 100 балами

Вступити до закладів вищої освіти цього року можна буде і з мінімальним прохідним балом, який складатиме 100 балів, повідомляє портал « Освіта ».

Зокрема після складання національного мультитесту вступники отримають результат за шкалою 100–200 балів.

Для подачі документів на навчання на освітній ступінь бакалавра потрібно буде:

на бюджет – набрати 125 балів і більше;

на контракт – 100 балів і більше;

на спеціальності: Право, Публічне управління та адміністрування, Міжнародне право, Міжнародні економічні відносини, Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії – 140 балів і більше.