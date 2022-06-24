Вступити на контракт можна буде і зі 100 балами

На деякі спеціальності мінімальний поріг встановлено на рівні 140 балів, інформує ZN.ua.

Вступити на контракт можна буде і зі 100 балами

Вступити до закладів вищої освіти цього року можна буде і з мінімальним прохідним балом, який складатиме 100 балів, повідомляє портал «Освіта».

Зокрема після складання національного мультитесту вступники отримають результат за шкалою 100–200 балів.

Для подачі документів на навчання на освітній ступінь бакалавра потрібно буде:

на бюджет – набрати 125 балів і більше;

на контракт – 100 балів і більше;

на спеціальності: Право, Публічне управління та адміністрування, Міжнародне право, Міжнародні економічні відносини, Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії – 140 балів і більше.


Ірина Знась, ZN.ua





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