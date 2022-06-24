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2022-06-24
Вступити на контракт можна буде і зі 100 балами
На деякі спеціальності мінімальний поріг встановлено на рівні 140 балів, інформує
Вступити до закладів вищої освіти цього року можна буде і з мінімальним прохідним балом, який складатиме 100 балів, повідомляє портал «
Зокрема після складання національного мультитесту вступники отримають результат за шкалою 100–200 балів.
Для подачі документів на навчання на освітній ступінь бакалавра потрібно буде:
на бюджет – набрати 125 балів і більше;
на контракт – 100 балів і більше;
на спеціальності: Право, Публічне управління та адміністрування, Міжнародне право, Міжнародні економічні відносини, Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії – 140 балів і більше.
Ірина Знась, ZN.ua