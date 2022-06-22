"Світ не буде колишнім": "Холостячка" Мішина несподівано згадала про пандемію, фото

Ксенія Мішина

Відома актриса опублікувала пост, в якому поділилася роздумами про війну і пандемію коронавірусу.

Популярна українська актриса і зірка реаліті-шоу "Холостячка" Ксенія Мішина, яка зараз разом з сином живе за кордоном, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала у своєму мікроблозі чарівне фото і поділилася своїми роздумами про пандемію і війну.

У своєму пості Ксенія підняла тему того, що, А раптом наш найщасливіший час сьогодні.

"Пам'ятаєте, як була корона і все змістилося з ніг на голову, ми скаржилися і страшно страждали, що світ не буде колишнім... а тепер багато хто з нас віддали б все за те, щоб повернути той момент, коли у нас просто не стало можливості подорожувати і вести звичний побут. А тепер війна! І я думаю, що ж там за поворотом може бути ще? Як і під час корони, зараз я бачу дві категорії людей: одні скаржаться, страждають і нескінченно звинувачують всіх навколо, інші продовжують намагатися радіти і любити життя, і тільки на 10-й хвилині розмови ти можеш дізнатися, що у них хтось загинув. Виходить, що війна просто підсвітила?",- написала Мішина.

"І ось я думаю, війна прийшла, підняла у нас ненависть, біль, образи, страхи, ми повинні їх прожити, пережити і жити далі, щоб подарувати Україні щасливі покоління після нас. А значить, зараз ми все це примножуємо...", - підсумувала Ксенія.


Галина Струс, politeka.net





Интересные новости
В Киеве под видом добровольческого батальона действовала преступная группировка — СБУВ Киеве под видом добровольческого батальона действовала преступная группировка — СБУ
Оля Полякова заявила, что у Олега Винника серьезные проблемы со здоровьемОля Полякова заявила, что у Олега Винника серьезные проблемы со здоровьем
Лобода показала, какие ужасы она увидела своими глазами в Ирпени: "Внутри только застывший ужас и холод…"Лобода показала, какие ужасы она увидела своими глазами в Ирпени: "Внутри только застывший ужас и холод…"
Нет возможности оплатить: Оля Полякова рассказала о проблемах с поступлением дочери в вуз мечтыНет возможности оплатить: Оля Полякова рассказала о проблемах с поступлением дочери в вуз мечты
Женя Галич в рядах ВСУ попал в больницу и показал фото в палате
Блок рекламы


Похожие новости
У Дніпрі з житлового будинку кинули гранату - від вибуху постраждала дитина: фото та відеоУ Дніпрі з житлового будинку кинули гранату - від вибуху постраждала дитина: фото та відео
Понад 1000 загиблих: нові фото, відео та подробиці землетрусу в АфганістаніПонад 1000 загиблих: нові фото, відео та подробиці землетрусу в Афганістані
Буде багато розлучень: Анна Неплях розповіла про поведінку чоловіків, які відправили дружин за кордонБуде багато розлучень: Анна Неплях розповіла про поведінку чоловіків, які відправили дружин за кордон
Ілона Гвоздьова після повернення в Україну змінила імідж: фото нового образуІлона Гвоздьова після повернення в Україну змінила імідж: фото нового образу
Кетрін Винник показала рідкісне фото зі своїм татом-українцемКетрін Винник показала рідкісне фото зі своїм татом-українцем
Відбудеться конкурс короткометражок про війну Росії проти УкраїниВідбудеться конкурс короткометражок про війну Росії проти України
Японська манга про Привида Києва буде видана українською мовоюЯпонська манга про Привида Києва буде видана українською мовою
Анна Богдан після розставання з "Холостяком" Заливако кардинально змінила імідж: фотоАнна Богдан після розставання з "Холостяком" Заливако кардинально змінила імідж: фото
Надя Дорофєєва показала перше спільне фото з коханимНадя Дорофєєва показала перше спільне фото з коханим
57-річна Беллуччі в чорному костюмі здивувала реальною зовнішністю без фотошопу: кадри57-річна Беллуччі в чорному костюмі здивувала реальною зовнішністю без фотошопу: кадри
Последние новости
Подгружаем последние новости