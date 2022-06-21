"Загрожує тяжкими наслідками": українці масово отруїлися популярною стравою, що відомо

коронавірус, лікарня

Українці масово отруїлися шаурмою - діагноз сальмонельоз підтвердився у 60%.

Всі випадки, про які йде мова, зафіксовано у Києві. За словами голови Держпродспоживслужби столиці Олега Рубана, на цю мить зареєстровано 23 випадки отруєння шаурмою, пише видання «Сьогодні». Серед постраждалих троє дітей.

«Швидкопсувну їжу продавали з двох кіосків у Дарницькому районі столиці — на проспекті Бажана та вулиці Анни Ахматової. Люди отруїлися м'ясом, яке додавалося в шаурму. Зараз підприємство, яке торгувало зіпсованим товаром, зачинене», - повідомив Рубан, додавши, що все обладнання демонтовано.

За даним випадком порушено кримінальне провадження, проводяться слідчі дії. Крім того планується масова перевірка по місту кіосків з шаурмою.

бизнес-идея-открытия-продажи-шаурмы

«Також будемо перевіряти точки, де можуть продавати інші швидкопсувні продукти. При такій спеці всі підприємці повинні дотримуватися температурного режиму. На жаль, пів року ця проблема не контролювалася через введення воєнного стану», —пояснив Рубан.

Раніше повідомлялось, що 19 людей з отруєнням були госпіталізовані у лікарні.

Також стало відомо, що с 16 по 20 червня надійшло 20 екстрених повідомлень, у т.ч. 3 серед дітей до 17 років, з приводу захворювання на кишкову групу інфекцій, пов'язаних з вживанням шаурми.

коронавірус, лікарня

Додамо, що це далеко не перший випадок масового отруєння шаурмою в Україні.

Медики запевняють, що при будь-яких підозрілих симптомах потрібно якнайшвидше звернутися до лікарні. Занадто пізнє звернення до лікаря чревате важкими наслідками та різноманітними ускладненнями.


Катерина Петренко, politeka.net





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