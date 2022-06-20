У Чернівецькій області чоловік жорстоко вбив павича. Йому загрожує до 8 років тюрми

Чоловік заздалегідь придбав павича і під час відпочинку з друзями наніс йому умисні тілесні ушкодження, інформує ZN.ua.

У Чернівецькій області чоловік жорстоко вбив павича. Йому загрожує до 8 років тюрми
© Depositphotos/hurricanehank

У Чернівецькій області 18-річний мешканець села Карапчів Костянтин Урсулін жорстоко вбив павича, інформує UAnimals.

"Чоловік схопив птаха за шию та кілька разів вдарив його об землю. Внаслідок травм павич помер. Інші присутні не зупинили знущання, а знімали злочин на телефон", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці з'ясували, що 18-річний житель села Карапчів заздалегідь придбав павича та під час відпочинку з друзями завдав йому умисних тілесних ушкоджень.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками статті 299 (жорстоке поводження з тваринами) КК України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Нині вирішується питання повідомлення порушнику про підозру та обрання йому запобіжного заходу.


Анна Конюченко, ZN.ua





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