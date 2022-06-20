Раша, гудбай: Тіна Кароль висловилася про заборону російської музики в Україні

19 червня Верховна Рада України проголосувала за законопроект, який, поміж іншого, забороняє публічне відтворення російської музики на радіо та ТБ, інформує Апостроф.

Закон набуде чинності через 3 місяці після публікації. До цього його має підписати президент, і якщо Володимир Зеленський не поверне законопроект зі своїми пропозиціями на доопрацювання, у жовтні в Україні буде заборонено публічне виконання, показ, демонстрація, відтворення фонограм, відеограм та кліпів, у яких беруть участь громадяни РФ.

Норми закону не поширюватимуться на співаків із "білого списку" - тих, хто засудив повномасштабне вторгнення Росії в Україну та має про це відповідну довідку від СБУ.

Український музичний контент, навпаки, отримає нові можливості у вигляді додаткових квот на радіо та ТБ. Своєю реакцією на це в ефірі національного марафону новин поділилася співачка Тіна Кароль.

Фото: https://www.instagram.com/tina_karol/

"Це питання назрівало вже давно, воно необхідне. Це абсолютно правильно, я вітаю нас - і музикантів, і український народ, що ми крок за кроком стаємо незалежними в ідентичності нації. Дуже важливо тримати наш устрій, у якому ми зацікавлені”, - каже артистка.

"Ми також маємо навести лад у діяльності, яка називається "благодійні концерти на підтримку України", де збирають кошти. На цих концертах артисти дуже часто виконують російські пісні. Я вважаю, що якщо в цих концертах використовуються російські пісні, вони повинні називатися комерційними і ніяк не можуть представляти Україну. Треба налагодити це, тому що у спільноти за кордоном питання: "Ви воюєте, чи співаєте російською у своїх благодійних концертах?" - висловилася Тіна. - Давайте вже писати історію України без раші та рашистів. Раша, гудбай".

Також Кароль поділилася думкою про перейменування вулиць та виключення російської класики зі шкільної програми.

"Якщо така мерзота виросла на класиці російської, нафіга вона нам потрібна взагалі? Навіщо її вчити? Звичайно, все перейменовуємо. Воно нам не потрібно, воно не впливає на IQ ніяк. Тому не боїмося, вчимо своє, співаємо своє і підтримуємо своє", – вважає зірка.


Наталка Лавринець, Апостроф





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