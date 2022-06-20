Два українські проєкти увійшли до короткого списку «Каннських левів»

Два українські проєкти увійшли до короткого списку міжнародного фестивалю «Каннські леви», який стартує 20 червня і триватиме чотири дні. Про це розповів засновник та CEO комунікаційної агенції ISD Group Віктор Шкурба.

До шорт-листу фестивалю потрапили проєкти айдентики острова Хортиця та Чорнобиля. Авторами цих проєктів є Bickerstaff.284 та Banda Agency.