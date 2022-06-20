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2022-06-20
Два українські проєкти увійшли до короткого списку «Каннських левів»
Це айдентики Хортиці та Чорнобиля.
Логотип Чорнобильської Зони відчуження увійшов до шорт-листа Каннських левів© banda.agency
Два українські проєкти увійшли до короткого списку міжнародного фестивалю «Каннські леви», який стартує 20 червня і триватиме чотири дні. Про це розповів засновник та CEO комунікаційної агенції ISD Group Віктор Шкурба.
До шорт-листу фестивалю потрапили проєкти айдентики острова Хортиця та Чорнобиля. Авторами цих проєктів є Bickerstaff.284 та Banda Agency.
Фаїна Вауліна, ZN.ua