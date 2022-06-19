57-річна Беллуччі в чорному костюмі здивувала реальною зовнішністю без фотошопу: кадри

Моніка Беллуччі, скрін

Артистка і без фотошопу виглядає розкішно.

Як пише Politeka.net, в Instagram у Моніки Беллуччі кілька разів з'являлися інтригуючі кадри в рамках спеціальної фотосесії для модного будинку. Причому зірка навіть змінила колір волосся і зачіску.

А нещодавно 57 - річну Беллуччі помітили під час прогулянки вже в знайомому їй образі-класичному чорному костюмі і білій сорочці. Більш того, з розпущеним волоссям знаменитість виглядала досить молодою і доглянутою.

Раніше Моніка зазначила, що не бажає користуватися уколами краси, щоб виглядати краще. Артистка бажає залишити вже помітні зморшки, щоб показати: так теж можна бути красивою.

Також пару днів тому Беллуччі похвалилася трендовим чином і білосніжними хвилястими локонами.

"Моніка Белуччі ковзнула в образ Аніти Екберг, ефектної героїні «солодкого життя» Фелліні. Культова сцена, де вона купається у фонтані Треві, принесла їй популярність, але стала її в'язницею", — говорить "латинська бомба" в ексклюзивному інтерв'ю.


Дарина Силина, politeka.net





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