Одеські пляжі можуть частково відкрити для відвідування: що відомо

Одеське узбережжя планують частково відкрити для пляжників.

Про це повідомив глава МВС Денис Монастирський Національному телемарафону.

Зараз керівництво міста разом з надзвичайниками шукають безпечні для купання місця. У той же час, коли такі ділянки відкриють для пляжного відпочинку - поки невідомо.

Також, за словами монастирського, Україна може отримати підводні дрони для розмінування річок і озер.

Західні партнери вже найближчим часом можуть надати українським саперам підводні дрони для розмінування водойм.