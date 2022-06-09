"Тут есть серьезная проблема": жена Ткача из "Квартал 95" рассказала о жизни в Болгарии

"Тут есть серьезная проблема": жена Ткача из "Квартал 95" рассказала о жизни в Болгарии

Последней каплей, которая подтолкнула комика и его жену Викторию к этому решению, стал ракетный удар по Виннице.

Как сообщает Politeka.net, Юрий Ткач находится в Киеве и с оружием в руках стоит на страже спокойствия города, а жену с маленькой дочкой комик вывез из Украины. Виктория, жена комика, рассказала в программе "Зірковий шлях", о жизни в Болгарии.

Виктория Ткач отметила, что в балканской стране полностью безопасно, но из-за пропаганды рф не все болгары поддерживают Украину в борьбе с оккупантами и относятся к украинцам не совсем этично.

"Тут есть серьезная проблема - очень хорошо работает роSSийская пропаганда. Если взять телевидение, то нет ни одного украинского канала. Есть три канала роSSийских, и если послушать новости, то просто сидишь и думаешь: "Вы вообще с этой планеты?" - рассказала Виктория Ткач.

Жена актера студии "Квартал-95" вместе с друзьями занимается благотворительностью и пытается донести правду к болгарам, помогает оформляться беженцам, устраивает концерты с участием детей, но уже в конце июня планирует вернуться домой.


Александра Павленко, politeka.net





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