Билли Айлиш на концерте поцеловала флаг Украины - его передала Jerry Heil

На днях лидер группы Rammstein на своем концерте поднял украинский флаг. Теперь поддержку Украине выразила американская певица Билли Айлиш. Во время выступления обладательница "Грэмми" развернула сине-желтый флаг, а затем поцеловала его, информирует Апостроф .

Его передала украинская исполнительница Jerry Heil (Яна Шамаева), которая пришла на концерт певицы в городе Бонн (Германия) с "важной миссией". "Мне удалось дать флаг Билли Айлиш, - поделилась Яна в Instagram. - Не без приключений, но удалось! Ура!".

Фото: instagram.com/thejerryheil

Jerry Heil заранее подготовила флаг. Певица попросила на рецепции черный маркер и на синей части поблагодарила Айлиш за трек "Your power", который она посвятила беженцам из Украины, чтобы привернуть внимание мира. На желтом фоне виднелось: Ukraine (Украина). Billіe (Билли).

Фото: instagram.com/thejerryheil

Украинка вязала билет во вторую фан-зону, но смогла пролезть в первую и пробраться к сцене.

"Конечно, никто не горел желанием уступать место. Мне приходилось говорить, что я с миссией и должна передать ей флаг. И так каждому человеку, который стоял передо мной на пути к сцене, - поделилась Яна. - Были люди, которые не оглядывались, как я их не звала и не чесала по спинке. Но в основном, народ очень лояльный. А я напоминаю, это концерт Билли Айлиш, где каждый хочет стать поближе".

Один из фанатов Билли помог Яне и бросил флаг, но на сцену он не залетел, а упал возле. Певица это заметила, спустилась и подняла украинскую символику. Она гордо развернула флаг, поцеловала его и продолжила концерт, держа его в руках.

После концерта Jerry Heil не смогла сдержать эмоций: "Я не могу, я просто рыдаю. Это настолько знаковый момент для меня. Я так переживала, что он упал. Думала, что это плохой знак, но она его подняла".