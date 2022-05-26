"Я не знаю, что ее так попаяло": Анастасия Приходько высказалась о "грехах" Федышин

анастасия приходько

Певица прокомментировала свое отношение к скандальным высказываниям Федышин об ЛГБТ-сообществе.

Известная украинская певица Анастасия Приходько, которая с начала войны осталась в Украине, а недавно вернулась домой в Киев, в программе "Слава +" прокомментировала скандал с Ириной Федышин о ее высказываниях в адрес ЛГБТ-сообщества. Также острая на словцо Настя высказалась, что у нее есть претензии еще к некоторым украинским звездам, но она пообещала себе не устраивать публичные разбирательства во время войны.

Что касается Федышин, то ее слова о том, что однополые отношения – это грех, возмутили Приходько. Певица отметила, что многих ее друзей с нетрадиционной ориентацией такие слова обижают. К тому же, по словам Насти, даже на фронте есть военные с нетрадиционной ориентацией, и нет в этом ничего греховного.

Анастасия Приходько

"У мен тут уже есть "любимая певица". Я не знаю, что ее так попаяло. Может там продюсер уже совсем с ума сошел. Но знаешь, обижать ЛГБТ, даже в те времена, когда даже такие парни воюют на фронте, и говорить, что это грех. Я не знаю, может ты грех. Но любовь никогда не была греховной. И пусть они там кто как хочет, так себя любит, но любовь – это не есть грех", - высказалась Приходько.

ирина федишин, скрин


Галина Струс, politeka.net

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