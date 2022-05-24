Светлана Тарабарова показала, что натворили рашисты рядом с ее домом: "Не простим"

Светлана Тарабарова показала, что натворили рашисты рядом с ее домом: "Не простим"

Светлана Тарабарова показала последствия пребывания рашистов в районе ее дома под Киевом.

Как пишет Politeka.net, известная певица поделилась в своем Инстаграм жуткими кадрами.

Тарабарова живет в современном жилом комплексе под Киевом. После начала войны певица с двумя детьми была вынуждена выехать на запад Украины, однако недавно решила вернуться домой. Увиденное на месте поразило артистку.

На видео Тарабарова показала детскую площадку, пострадавшую от обстрела оккупантов. На кадрах можно увидеть сломанные качели, заваленную горку и побитые осколками дома и заборы.

«Денацификация детской площадки прошла успешно, надеюсь, очередной «герой рф» получит за это очередной орден. Слова девочки Веры «о, домик остался цел» - спасибо, дети. Положительное мышление – это реально спасение для всех нас сейчас!», - написала Тарабарова в подписи к кадрам.

При этом певица выразила уверенность в том, что украинцы все восстановят.

«Отстроим. Не простим», - жестко написала артистка.

В комментариях к посту украинцы разделили свою боль и поделились надеждами на то, что оккупанты за все заплатят.


Дарья Волкова, politeka.net

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