Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, когда вернется в Киев: "Это очень красивый город..."

Эктор Хименес-Браво

Эктор Хименес-Браво, судья "Мастер Шеф", показал, где он и рассказал, когда приедет в Киев.

Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - успешный украинский и канадский ресторатор колумбийского происхождения. Звезда сейчас активно поддерживает украинцев и находится во Львове, где собирается открыть ресторан. Знаменитость поделился кадрами из Львова в своем Инстаграм и рассказал, когда планирует поехать в Киев.

На кадрах Эктор гулял по мостовой дороге, будучи в футболке и стильных очках.

"Завтра выезжаю в Киев", - написал Эктор.

"Завтра еду в Киев. Но сегодня очень хорошая погода... Это очень красивый город, Львов", - сказал Хименес-Браво, хвастаясь видами.

После этого Хименес-Браво показал, как выглядит одна из улиц Львова.

"Красота", - написал звезда на кадрах.


Артём Батечко, politeka.net

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