Жена Решетника призналась, к чему не может привыкнуть вдали от Украины: "Почему у нас не так?"

Кристина и Григорий Решетник

Григорий и Кристина Решетники ездят по Европе последнюю неделю, но есть вещи, к которым трудно привыкнуть.

Как сообщает Politeka.net, 12 мая семья Кристины и Григория Решетников поехали в Польшу. Причиной выезда из Украины популярного телеведущего заключается в проведении благотворительного концерта. Пока Григорий занят, его жена с сыновьями гуляют по улочкам европейского города.

Как призналась Кристина Решетник, в своих Сториз в Инстаграм, ездить куда-то с тремя детьми тот еще квест.

"Мне постоянно кажется, что нам постоянно сочувствуют или удивляются, как же мы с ними справляемся", - отметила жена Григория Решетника и показала на кадрах старшего и младшего сына.

Кроме того Кристина Решетник призналась, что не может привыкнуть к тому спокойствию, которое царит на улицах Польши.

"Сколько мы ездим по Европе последнюю неделю. Но никак не могу привыкнуть к тому, что жизнь здесь бурлит и люди живут в спокойствии. Почему у нас не так? За что украинцы заслужили другую жизнь?", - посетовала молодая женщина.


Александра Павленко, politeka.net

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