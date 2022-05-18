Ирина Федишин назвала представителей ЛГБТ грешниками

Ирина Федишин негативно высказалась о представителях сексуальных меньшинств. Украинская певица заявила, что они будут отвечать за свои поступки перед Богом.

Исполнительница хита "Долоньки" не отличается толерантным отношением к представителям ЛГБТ-сообщества. Она честно заявила об этом в беседе с журналисткой Алиной Доротюк. Ирина выразила уверенность, что геи и лесбянки уничтожают свои души.

Федишин входила в украинское жюри музыкального конкурса "Евровидение-2022", многие участники которого пропагандируют свою нетрадиционную сексуальную ориентацию. Артистка заверила, что пыталась абстрагироваться от их позиции. При этом она не разделяет подобных взглядов.

"Несмотря на то, что ЛГБТ-сообщество – для меня это большой грех, я это не понимаю, но я этих людей не осуждаю, потому что это их жизнь, и они сами ее разрушают. Если вам так нравится... Мы все будем отвечать перед Богом. Я четко знаю, что это тяжелый грех. Но каждый делает выводы, мы все разные… Пожалуйста, вам нравится себя разрушать – разрушайте... На "Евровидении" мы видим много таких участников – это было для меня тяжело. Но я тоже это абстрагировала", – подчеркнула певица.