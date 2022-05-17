Любимица Вакарчука призналась, что ее сильно растрогало в Португалии: "Мои слезы залили Атлантический океан..."

Певица Кристина Соловий, любимица лидера "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука призналась, что ее растрогало в Португалии.

Как пишет Politeka.net, Кристина Соловий - известная украинская певица, которая после "Голоса" стала сотрудничать со Святославом Вакарчуком. Артистка, как и другие звезды Украины, поддерживает украинцев в войне с россией, а сейчас выступает в Европе на поддержку Украины. И в новой публикации Кристина рассказала, что ее растрогало во время выступления в Португалии.

"В этом туре с сухими глазами не получается никак, но когда я встретила госпожу Наташу (именно так она представилась), из Кривого Рога! в Португалии! - мои слезы залили Атлантический океан", - написала Кристина.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Нуждаемся в встрече с тобой", "Супер. Вот они настоящие эмоции", "Повсюду в Европе вы найдете красивых украинцев. И европейцы, которые полюбили и восхищаются украинской культурой и духом. Некоторые слезы прекрасны и необходимы. Слава Украине!".