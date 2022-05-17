Любимица Вакарчука призналась, что ее сильно растрогало в Португалии: "Мои слезы залили Атлантический океан..."

Вакарчук, Соловий

Певица Кристина Соловий, любимица лидера "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука призналась, что ее растрогало в Португалии.

Как пишет Politeka.net, Кристина Соловий - известная украинская певица, которая после "Голоса" стала сотрудничать со Святославом Вакарчуком. Артистка, как и другие звезды Украины, поддерживает украинцев в войне с россией, а сейчас выступает в Европе на поддержку Украины. И в новой публикации Кристина рассказала, что ее растрогало во время выступления в Португалии.

"В этом туре с сухими глазами не получается никак, но когда я встретила госпожу Наташу (именно так она представилась), из Кривого Рога! в Португалии! - мои слезы залили Атлантический океан", - написала Кристина.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Нуждаемся в встрече с тобой", "Супер. Вот они настоящие эмоции", "Повсюду в Европе вы найдете красивых украинцев. И европейцы, которые полюбили и восхищаются украинской культурой и духом. Некоторые слезы прекрасны и необходимы. Слава Украине!".


Артём Батечко, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
19-летняя Александра погибла в бою с оккупантами: "Мечтала стать..."19-летняя Александра погибла в бою с оккупантами: "Мечтала стать..."
Кухар из "Танців з зірками" оказалась в компании королевы, фото: "Уже очень давно поддерживает..."Кухар из "Танців з зірками" оказалась в компании королевы, фото: "Уже очень давно поддерживает..."
Джамала продает на аукционе платье с "Евровидения"Джамала продает на аукционе платье с "Евровидения"
"Надеюсь, что буду услышанной": Джамала пришла на эфир американского телеканала в сине-желтом наряде"Надеюсь, что буду услышанной": Джамала пришла на эфир американского телеканала в сине-желтом наряде
Судья "Україна має талант" Евгений Кот показал, какие навыки получил из-за войны, жена не удержалась: "Ты мой..."Судья "Україна має талант" Евгений Кот показал, какие навыки получил из-за войны, жена не удержалась: "Ты мой..."
Блок рекламы


Похожие новости
"Начало сильно подбешивать": Тринчер после жизни на западе Украины заметила проблему в Киеве"Начало сильно подбешивать": Тринчер после жизни на западе Украины заметила проблему в Киеве
Победительница "Танців з зірками" Димопулос призналась, где сейчас находится: "Но в июне нужно..."Победительница "Танців з зірками" Димопулос призналась, где сейчас находится: "Но в июне нужно..."
Приемная дочь Потапа призналась, чем помогает Украине все это время: "Истории зацепили за живое..."Приемная дочь Потапа призналась, чем помогает Украине все это время: "Истории зацепили за живое..."
Женька из "Сватов" призналась, планирует ли возвращаться в Киев: "Честно говоря..."Женька из "Сватов" призналась, планирует ли возвращаться в Киев: "Честно говоря..."
"Украинская богиня": любимица Вакарчука Соловий впечатлила образом, экс-муж Дорофеевой Дантес оценил"Украинская богиня": любимица Вакарчука Соловий впечатлила образом, экс-муж Дорофеевой Дантес оценил
Оля Полякова призналась, как относится к запрету на роSSийскую музыку в УкраинеОля Полякова призналась, как относится к запрету на роSSийскую музыку в Украине
Женька из "Сватов" призналась, кто из коллег по сериалу поддержал ее после начала войны: "А остальные молчат"Женька из "Сватов" призналась, кто из коллег по сериалу поддержал ее после начала войны: "А остальные молчат"
Никитюк, вытирая слезы, ответила, почему не уехала из Украины: "А как..."Никитюк, вытирая слезы, ответила, почему не уехала из Украины: "А как..."
Анна Неплях призналась, что за месяц войны заметно поправиласьАнна Неплях призналась, что за месяц войны заметно поправилась
Катя Осадчая призналась, что забыла про день рождения сынаКатя Осадчая призналась, что забыла про день рождения сына
Последние новости
Подгружаем последние новости