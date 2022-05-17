Думаю, полякам это тоже нравится: Вадим Лисица предложил провести следующее "Евровидение" в Польше

Группа Kalush Orchestra своей победой на "Евровидении-2022" принесла Украине право принимать конкурс в следующем году. Однако, принимая во внимание войну, у многих возникают сомнения, сможет ли наша страна принять у себя мероприятие. Глава украинского жюри на "Евровидении" Вадим Лисица предложил провести 67-й конкурс в стране, которая нам очень помогает в борьбе с роSSийскими оккупантами - Польше, информирует Апостроф.

Такое мнение продюсер выразил в интервью "Апострофу". По словам Лисицы, он хотел бы, чтобы Украина смогла принять "Евровидение-2023", но для этого нужно выбрать безопасное место, чтобы ни в коем случае не пострадали люди.

Фото: facebook.com/FOXXSTUDIOS

"К сожалению, сейчас вся территория нашей страны опасна, нет области, куда бы не прилетали ракеты. Поэтому, я думаю, классной идеей было бы провести "Евровидение-2023", например, в Кракове или Варшаве. Или на границе Польши с Украиной, где безопаснее всего. То есть сделать какой-нибудь open air или построить ангар на границе и провести там", - сказал продюсер.

Вадим Лисица, как и все украинцы, верит в нашу скорую победу, но Украине нужно определиться с местом проведения конкурса уже в ближайшие месяцы.

"Украине нужно дать ответ Европейскому вещателю о месте проведения до, кажется, августа. У меня очень большая надежда, что в августе русня уйдет, упадет и проиграет, а мы одержим победу. Но если этого не произойдет, то нужно будет искать варианты. Я просто предлагаю этот вариант, чтобы мы могли провести "Евровидение-2023". И, кстати, думаю, что полякам это тоже нравится", - отметил он.


Наталья Лавринец, Апостроф

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