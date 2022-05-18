Мы покажем благодарность поступками: Тарабарова обратилась к полякам после скандала с оценками

Национальное жюри Украины на "Евровидении-2022" поставило Польше низкую оценку, что вызвало настоящую бурю негодования среди украинцев, в том числе знаменитостей. Тарас Тополя недоволен решением украинских судей и попросил поляков не приравнивать мнение 5 человек ко всему народу. Не согласна с балами и Светлана Тарабарова, информирует Апостроф .

Певица, как и вся Украина, не смогла сдержать слез от победы Kalush Orchestra. Однако ее очень огорчило, что национальное жюри не показало оценками, насколько сильно украинцы благодарны полякам, которые нам очень помогают в борьбе с роSSийскими оккупантами.

Фото: instagram.com/tarabarova

"Когда увидела, что сделали ребята Kalush Orchestra и одновременно, как мы провинились перед поляками с теми баллами… видео рвет на куски, слезы не остановить, - написала Тарабарова в Instgaram. - Я искренне благодарю польский народ за всю помощь и сердце, которым вы обняли нас. Обидно, что на таком "не политическом" конкурсе мы не смогли со стороны жюри показать вам оценками, насколько мы благодарны. Мы покажем поступками, обещаем. Слава Богу, что украинский зритель дал 12 Польше и до конца не осквернил эту ситуацию".

"Спасибо, ребята Kalush за то поднятие духа, которым вы дали нам всем силы бороться дальше, - добавила певица. - А видео, для меня, как мамы двоих детей – рвет на куски. Со слезами выходит стресс и рождается новая сила! Победим, выстоим! Слава Польше ! Слава Украине! ".

Клип на конкурсную песню "Стефания" Олег Псюк с командой снимали в городах, разрушенных оккупантами, - Буче, Ирпине, Бородянке, Гостомеле. Видео посвящается отважным людям Украины, матерям, которые защищают своих детей, всем, кто отдал жизни за свободу.