Как украинцев обманывают в Польше: популярные схемы мошенничества

В Польшу во время войны переехало более 3 млн украинских беженцев, большинство из которых женщины с детьми. Все они находятся в чужой стране и с доверием относятся к тем, кто хочет им помочь. На этом наживаются русскоязычные аферисты, которые предлагают украинцам жилье или работу, а затем оставляют их на улице, взяв деньги за свои услуги.

Аналитический центр агентства по международному трудоустройству Gremi Personal собрал схемы мошенничества, жертвами которых становятся украинцы в Польше . Речь идет о банковских аферах, мошенничестве с поиском работы и жилья.

Чаще свои услуги мошенники предлагают по телефону, или в интернете. Общаются они обычно на русском языке, реже на украинском и польском.

Банковские аферы

Украинцы, переехавшие в Польшу , идут в местный банк открывать банковский счет, на который им начисляются социальные выплаты. В банках в Польше работают, как правило, русскоговорящие консультанты, и мошенники этим пользуются. Они звонят по телефону потенциальным жертвам, представляясь сотрудниками банка и уверяют, что с их счета совершили платеж в размере нескольких тысяч злотых.

Пользуясь стрессовой ситуацией, мошенники узнают, сколько денег на счету, когда человек в последний раз пользовались мобильным приложением банка и другую личную информацию. Таким образом они получают доступ к счету и опустошают его. Также аферисты просят создать разовый код BLIK, с помощью которого можно подтвердить транзакцию. После этого они имеют полный доступ к карте жертвы.

Аферы с трудоустройством

Больше всего схем мошенничества связано с работой в Польше . Для украинских беженцев значительно упростили условия трудоустройства, и для того чтобы начать работать в стране, нужно только получить PESEL и уведомление от работодателя о начале работы. Для того чтобы работать в соседних странах, нужно иметь дополнительные документы. Но есть агентства, которые трудоустраивают украинцев в Польше , однако отправляют их на работу в Германию или Чехию без оформления необходимых документов. Часто такие посредники или агентства потом не выплачивают зарплату, а при первом контроле работника могут оштрафовать и депортировать в Украину.

Аферы с арендой жилья

На аренде жилья для украинцев в Польше мошенники тоже наживаются. В ответ на объявление об аренде квартиры, украинцев просят перечислить деньги на счет в качестве залога. Позже выясняется, что такого жилья не существует вовсе, или у него другие собственники. Деньги, разумеется, никто не возвращает, и вы остаетесь и без квартиры, и без денег.