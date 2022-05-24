Как украинцев обманывают в Польше: популярные схемы мошенничества

В Польшу во время войны переехало более 3 млн украинских беженцев, большинство из которых женщины с детьми. Все они находятся в чужой стране и с доверием относятся к тем, кто хочет им помочь. На этом наживаются русскоязычные аферисты, которые предлагают украинцам жилье или работу, а затем оставляют их на улице, взяв деньги за свои услуги.

Как украинцев обманывают в Польше: популярные схемы мошенничества при трудоустройстве и аренде жилья

Аналитический центр агентства по международному трудоустройству Gremi Personal собрал схемы мошенничества, жертвами которых становятся украинцы в Польше. Речь идет о банковских аферах, мошенничестве с поиском работы и жилья.

Чаще свои услуги мошенники предлагают по телефону, или в интернете. Общаются они обычно на русском языке, реже на украинском и польском.

Банковские аферы

Украинцы, переехавшие в Польшу, идут в местный банк открывать банковский счет, на который им начисляются социальные выплаты. В банках в Польше работают, как правило, русскоговорящие консультанты, и мошенники этим пользуются. Они звонят по телефону потенциальным жертвам, представляясь сотрудниками банка и уверяют, что с их счета совершили платеж в размере нескольких тысяч злотых.

Пользуясь стрессовой ситуацией, мошенники узнают, сколько денег на счету, когда человек в последний раз пользовались мобильным приложением банка и другую личную информацию. Таким образом они получают доступ к счету и опустошают его. Также аферисты просят создать разовый код BLIK, с помощью которого можно подтвердить транзакцию. После этого они имеют полный доступ к карте жертвы.

Как украинцев обманывают в Польше: популярные схемы мошенничества при трудоустройстве и аренде жилья

Аферы с трудоустройством

Больше всего схем мошенничества связано с работой в Польше. Для украинских беженцев значительно упростили условия трудоустройства, и для того чтобы начать работать в стране, нужно только получить PESEL и уведомление от работодателя о начале работы. Для того чтобы работать в соседних странах, нужно иметь дополнительные документы. Но есть агентства, которые трудоустраивают украинцев в Польше, однако отправляют их на работу в Германию или Чехию без оформления необходимых документов. Часто такие посредники или агентства потом не выплачивают зарплату, а при первом контроле работника могут оштрафовать и депортировать в Украину.

Аферы с арендой жилья

На аренде жилья для украинцев в Польше мошенники тоже наживаются. В ответ на объявление об аренде квартиры, украинцев просят перечислить деньги на счет в качестве залога. Позже выясняется, что такого жилья не существует вовсе, или у него другие собственники. Деньги, разумеется, никто не возвращает, и вы остаетесь и без квартиры, и без денег.

Ранее сообщалось, в каких случаях беженцам в Польше придется вернуть полученные выплаты.


Лобанова Єлизавета, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
К звезде роSSийского рока нагрянули силовики после жестких слов о президенте со сцены: "Изолировали и..."К звезде роSSийского рока нагрянули силовики после жестких слов о президенте со сцены: "Изолировали и..."
Вакарчук неожиданно отправился на Донбасс и впечатлил кадрами без постановок: "Берегите себя"Вакарчук неожиданно отправился на Донбасс и впечатлил кадрами без постановок: "Берегите себя"
Мобилизация в Украине: какое наказание грозит призывнику за неявку по повесткеМобилизация в Украине: какое наказание грозит призывнику за неявку по повестке
Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук вновь станет отцом: жена певца беременнаЛидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук вновь станет отцом: жена певца беременна
"Все как-то резко оборвалось": ушел из жизни скандально известный одессит"Все как-то резко оборвалось": ушел из жизни скандально известный одессит
Блок рекламы


Похожие новости
Украинские военные поздравили украинцев с днем вышиванки: опубликованы яркие фото и трогательные видеоУкраинские военные поздравили украинцев с днем вышиванки: опубликованы яркие фото и трогательные видео
Думаю, полякам это тоже нравится: Вадим Лисица предложил провести следующее "Евровидение" в ПольшеДумаю, полякам это тоже нравится: Вадим Лисица предложил провести следующее "Евровидение" в Польше
Глава украинского жюри на "Евровидении" объяснил скандальную ситуацию с баллами Польше: "Все сделано..."Глава украинского жюри на "Евровидении" объяснил скандальную ситуацию с баллами Польше: "Все сделано..."
"Это просто позор!": украинцы взбунтовались против своего жюри на Евровидении из-за баллов Польше"Это просто позор!": украинцы взбунтовались против своего жюри на Евровидении из-за баллов Польше
"Только сейчас я осознала": Слава Каминская представила новую песню о боли всех украинцев"Только сейчас я осознала": Слава Каминская представила новую песню о боли всех украинцев
Анна Тринчер эмоционально выразила боль многих украинцев: "Устали..."Анна Тринчер эмоционально выразила боль многих украинцев: "Устали..."
Данилко напомнил печальную истину, зацепив украинцев за живое: «Как четко сказано…»Данилко напомнил печальную истину, зацепив украинцев за живое: «Как четко сказано…»
Выезд украинцев на учебу: что нужно для пересечения границыВыезд украинцев на учебу: что нужно для пересечения границы
Победитель "Україна має талант" Фесько показал, как ему живется в Польше: "Скорее бы в..."Победитель "Україна має талант" Фесько показал, как ему живется в Польше: "Скорее бы в..."
"Были счастливыми три дня": пронзительная история любви защитников Мариуполя тронула украинцев"Были счастливыми три дня": пронзительная история любви защитников Мариуполя тронула украинцев
Последние новости
Подгружаем последние новости