Бабкин признался, почему не ушел защищать Украину: "Я рвался взять оружие..."

Музыкант Сергей Бабкин рассказал, чем все это время занимался и почему не ушел воевать, поделившись в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Сергей Бабкин - успешный украинский артист, который участвовал в шоу "Маска", прячась за образом "Тигра". Звезда сейчас активно дает концерты по всему миру, собирая деньги для Украины. Не забывает артист и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз опубликовал фото, где накинул на себя украинский флаг, а также рассказал, почему не пошел защищать Украину.

"Таких концертов, как сейчас, никогда не было в моей жизни до 24 февраля. И никогда больше не будет после нашей победы!

Я всегда говорил, что для меня самое главное в жизни – это быть нужным и полезным. В этом смысл жизни. Каждый на своем фронте, каждый со своим оружием.

"Слепой Бабкин не принесет стране пользы" – так сказала мне Снежа, когда я рвался взять оружие и уйти в терроборону. Вполне забыв о своих операциях. Она ведь права.. я могу воевать на своем фронте, со своим оружием", - написал Бабкин.